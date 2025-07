video suggerito

Pogacar si prende pure la maglia gialla al Tour, Evenepoel domina la cronometro: crolla Vingegaard Remco Evenepoel vince la cronometro di Caen con 16 secondi di vantaggio su Pogacar, terzo Affini. Crolla Vingegaard, a oltre un minuto. Pogacar si prende la maglia rosa, ha già quella verde e quella a pois.

A cura di Alessio Morra

Tadej Pogacar non vince la cronometro di Caen, ma si riprende la Maglia Gialla del Tour de France. Una giornata proficua per il campionissimo sloveno, ma pure per Remco Evenepoel che ha vinto con una grande prova la quinta tappa del Tour e per l'italiano Affini, che si è piazzato al terzo posto giungendo a 33 secondi dal corridore belga. Crollo sorprendente per il danese Vingegaard, che ha incassato oltre un minuto dal suo principale rivale.

Evenepoel vince la cronometro

Un giro a Caen, partenza e arrivo nella città della Normandia, quindi al Nord della Francia. Affini sfodera una grande prestazione, non culla il sogno di vincere totalmente, ma con il passare dei corridori capisce di aver fatto qualcosa di eccezionale nei 33 km di cronometro. Quando arrivano i big solo due superano l'italiano: Remco Evenpoel, che trionfa con una prestazione magistrale, e viene celebrato anche dalla sua dolce metà, e Tadej Pogacar, sempre lui, che giunge a 16 secondi dal belga e si prende pure la maglia gialla.

Vingegaard prende più di un minuto

Pure perché ha quella verde e quella a pois. Sembra imbattibile. Il suo rivale principale il danese Vingegaard è crollato, giungendo al traguardo con un minuto e ventuno secondi di ritardo da Evenepoel, e quindi a oltre un minuto da Pogacar, che dopo cinque tappe ha già un discreto vantaggio sul vincitore del Tour 2022 e 2023.

La classifica della cronometro di Caen

La classifica della 5ª tappa, la cronometro di Caen: 1) Evenepoel 36'42"; 2) Pogacar a 16"; 3) Affini a 33"; 4) Armirail a 35"; 5) Vauquelin a 49"; 6) Lipowitz a 58"; 7) Romeo a 1'02"; 8) Almeida 1'14"; 9) Plapp a 1'17"; 10) Castrillo a 1'18"; 11) Vingegaard 1'21".

La classifica generale del Tour de France dopo la 5ª tappa

La classifica del Tour de France: 1) Pogacar 17h22'58"; 2) Evenepoel a 42"; 3) Vauquelin a 59"; 4) Vingegaard a 1'13"; 5) Jorgenson a 1'22"; 6) van der Poel a 1'28"; 7) Almeida a 1'53"; 8) Roglic 2'30"; 9) Lipowitz a 2'31"; 10) Skjelmose a 2'32".