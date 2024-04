Atletico Madrid-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni

video suggerito

Atletico Madrid-Borussia Dortmund è il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il match tra la squadra di Simeone e quella di Terzic si giocherà oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00 al Civitas Metropolitano. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Atletico Madrid-Borussia Dortmund è il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il match tra la squadra di Simeone e quella di Terzic si giocherà oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00 al Civitas Metropolitano. L'Atletico arriva a questa sfida dopo aver battuto agli ottavi l'Inter perdendo 1-0 all'andata a San Siro per poi trionfare ai rigori in Spagna. I tedeschi invece hanno superato il turno avendo la meglio nel doppio confronto contro il PSV Eindhoven: 2-0 a Dortmund, 1-1 in Olanda.

I Colchoneros hanno vinto l'ultimo incontro di campionato contro il Villarreal mentre i tedeschi arrivano dopo una sconfitta interna contro lo Stoccarda per 1-0. Simeone dovrà fare a meno di Depay che era stato decisivo contro l'Inter dopo il suo ingresso in campo e affiderà così l'attacco a Morata e Griezmann. Nel Borussia Dortmund invece Malen, Brandt e Sancho agiranno nel tridente offensivo alle spalle dell'unica punta Fullkrug. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Data: mercoledì 10 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Civitas Metrpolitano, Madrid

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Infinity +, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti andata

Dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

Atletico Madrid-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. La sfida sarà disponibile per tutti gli abbonati ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Nicola Roggero sarà il telecronista della sfida.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund sarà inoltre disponibile per gli abbonati anche in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre la possibilità per tutti i tifosi di accedere alla sfida anche su NOW e su Infinity +. In quest'ultimo caso telecronaca affidata a Riccardo Trevisanicol commento tecnico di Roberto Cravero.

Champions League, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund

L'Atletico Madrid dovrebbe schierarsi in campo col 3-5-2. Morata e Griezmann in attacco con Lino e Llorente sugli esterni e Koke, De Paul e Barrios interni. In difesa Witsel, Gimenez e Reinildo davanti a Oblak.

Nel Borussia Dortmund invece il 4-2-3-1 di Terzic prevede la presenza di Fullkrug come unica punta con Malen, Brandt e Sancho alle sue spalle. In mediana Emre Can e Sabitzer mentre la difesa vedrà la presenza di Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen davanti a Kobel tra i pali.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic.