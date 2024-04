video suggerito

La sconcertante normalità del PSG: vince ancora la Ligue 1 e festeggia solo con un post sui social Il Paris Saint Germain ha vinto per la 12ª volta la Ligue 1. L'ufficialità è arrivata dopo il ko del Monaco. Un altro campionato conquistato per il PSG, che lo ha festeggiato giusto con un paio di post sui social.

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain ha vinto il campionato francese. Lo ha fatto per la dodicesima volta, è il primo titolo della gestione Luis Enrique. Era scontato, si sapeva che sarebbe finita così ben prima che iniziasse la stagione. La giornata da consegnare alla storia è quella del 28 aprile, determinante per la matematica è stato il ko del Monaco in casa del Lione. Il Paris è talmente abituato a vincere che la festa per la Ligue 1 2023-2024 praticamente non l'ha nemmeno fatta al termine dell'incontro. Il portiere Donnarumma non ha condiviso nulla sui social, Mbappé in una stories ha condiviso il post ufficiale del club. Stop. Come KM7 una serie di calciatori.

Non si può parlare di festa triste, ma di non festa. Certo, non c'erano tutti i crismi. Il PSG non giocava nel momento in cui è arrivata l'ufficialità e soprattutto tra pochi giorni sarà impegnato nella semifinale di andata di Champions League con il Borussia Dortmund – e la Champions è il vero obiettivo stagionale. Ma sorprende comunque la mancanza di celebrazioni del Paris.

Niente festa, nessuna scena di giubilo, niente celebrazioni. Nemmeno un piccolo post o un video social, né un'immagine pubblicata da casa o davanti alla TV. Una sconcertante normalità quella del PSG, che certo non sorprende clamorosamente ma che fa da contraltare alle feste scudetto tradizionali, basta vedere cosa è successo a Milano con il titolo numero 20 dell'Inter.

Il presidente Al Khelaifi ha rilasciato questa dichiarazione al sito ufficiale: "Vincere il campionato è fantastico, ma vincere la Ligue 1 per la dodicesima volta è ancora più speciale per tutti coloro che sono legati al Parigi Saint-Germain. Congratulazioni a tutti i giocatori, al nostro allenatore Luis Enrique e al suo staff, a Luis Campos e al suo reparto, nonché a tutti i membri del club. Dall'inizio della stagione la squadra è stata molto collettiva e unita. Non dimentico i tifosi, che sono stati straordinari, qualunque sia stato il risultato. Ci godremo questo momento come una famiglia. E continuare anche a lavorare duro, partita dopo partita, fino all'ultimo momento della stagione".

Parole standard. Luis Enrique, che in Ligue 1 ha perso solo una partita (a inizio stagione), non ha proferito parola. Donnarumma pure. Mbappé e Hakimi hanno invece giusto condiviso nelle stories il post istituzionale del PSG. Così come il giovane Barcola, al primo titolo, e Dembele. Ma insomma, niente follie per un campionato vinto prima della partenza.