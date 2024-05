video suggerito

Lazza diventerà papà, la fidanzata Greta Orsingher è incinta Con un post in cui mostrano il pancino e la prima ecografia, Lazza e Greta Orsingher hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

589 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soltanto pochi mesi fa è stata resa ufficiale la storia d'amore tra Lazza e Greta Orsingher. Dopo la rottura da Debora Oggioni, il rapper ha ritrovato l'amore tra le braccia della 25enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in passato avrebbe avuto anche un flirt con Fedez. Ora i due sono pronti ad accogliere il primo figlio insieme: con un post hanno dato il tenero annuncio ai fan a corredo della prima ecografia.

L'annuncio di Lazza e Greta Orsingher presto genitori

"Minilazzala" hanno scritto Lazza e Greta Orsingher come didascalia a un post che non lascia spazio a troppi dubbi. Mostrano un pancino, poi un'ecografia e infine un paio di mini sneakers. I due presto diventeranno genitori.

La notizia è stata quasi inaspettata per i fan, ma non per gli amici e colleghi di Lazza. Emma Marrone ha scritto "Zia Emma" tra i commenti al post, Laura Pausini ha aggiunto: "Ma che bello, auguri ragazzi". Sono seguiti i commenti di Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini che ha scritto "Ma cosa dici! Augurissimi", Luca Argentero, Fred De Palma e Tony Effe che ha aggiunto alcune emoticon che piangono accanto a due cuori rossi.

Leggi anche Chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi e papà di una bambina

Chi è Greta Orsingher, la nuova fidanzata di Lazza

Greta Orsingher ha 25 anni, scrive Novella2000, e sarebbe nata a San Diego ma per le sue origini italiane si sarebbe trasferita a Milano, dove ha svolto gli studi alla IULM. Seguita su Instagram da oltre 37 mila followers, è nota al mondo della cronaca rosa. Avrebbe avuto un flirt con Fedez prima che lui conoscesse Chiara Ferragni, e prima ancora corteggiò Marco Cartasegna a Uomini e Donne, nel 2017. In tv è apparsa anche tra i concorrenti de La Scimmia Pensa, tra il 2012 e il 2013. Frequenterebbe Lazza da pochi mesi, ma il loro amore sarebbe già pronto a vivere una nuova avventura insieme con la nascita di un bebè.