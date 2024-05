video suggerito

Carlotta Dell’Isola prima della gravidanza: “Caduta in depressione, il mio mondo si stava sgretolando” Carlotta Dell’Isola racconta su Instagram il periodo buio attraversato prima di scoprire di essere incinta. Dopo alcune visite, i medici le dissero che difficilmente sarebbe riuscita a concepire un bimbo in maniera naturale. Caduta in depressione, rischiava di distruggere il matrimonio con Nello Sorrentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carlotta Dell'Isola con un post su Instagram ha raccontato ai followers gli ultimi due anni trascorsi tra sofferenze e attese. Dopo il matrimonio sognava di costruire una famiglia con Nello Sorrentino ma i medici le dissero che difficilmente sarebbe riuscita a concepire un bambino in maniera naturale. Sono seguite visite e periodi molto bui dai quali, però, è riuscita a uscirne. Una settimana fa l'ex concorrente del GF Vip ha annunciato, infatti, di essere incinta.

Il racconto di Carlotta Dell'Isola

"Non credo esista un modo corretto o ci siano dei tempi prestabiliti per parlare di una determinata situazione. Semplicemente arriva il giorno in cui pensi che sia necessario. Non a me, ma a chi come me, come noi, ci si è ritrovata dentro". Così comincia il lungo messaggio su Instagram di Carlotta Dell'Isola che a una settimana circa dall'annuncio della gravidanza, ha deciso di raccontare ai followers gli ultimi due anni difficili trascorsi: "Con Nello ci siamo fidanzati nel 2014, e sposati nel 2022, abbiamo sempre voluto fare le cose come credevamo fosse più giusto farle: fidanzamento, matrimonio e poi i figli.. ma se c’è una cosa che proprio non si può programmare (e ahimè, noi stupidamente lo avevamo fatto) è un figlio. Un figlio non arriva quando si vuole, o perlomeno, è più raro di quanto si possa pensare. Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: "Difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale". L'ex gieffina ha continuato, ricordando tutte le visite fatte dopo la spiacevole notizia dei medici: "Allora inizi con analisi, visite, punture. Diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino". Ha attraversato un periodo di depressione, ha aggiunto: "Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione. Non ti senti capita, compresa da nessuno e finisci per chiuderti in te stessa. Più di quanto non lo facessi già prima".

Il forte legame con Nello Sorrentino non ha distrutto però il loro matrimonio, ha così concluso: "Grazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino ma, soprattutto, ha saputo fare un passo indietro quando io ne facevo cento avanti, trasformandosi in una vera e propria impalcatura quando il mio mondo si stava sgretolando. E, così, sono passati due anni. Due anni fatti di: ‘perché non fai un figlio?', ‘Carly, lo sai che sono incinta??', ‘sai chi diventerà mamma?'. Ma noi e, sottolineo NOI, non abbiamo MAI perso la speranza. Così, a novembre, abbiamo deciso di congelare gli ovuli per poi scoprire che il mio endometrio era pieno di polipi. E, puff.. di nuovo amenorrea, punture, farmaci, pianti".