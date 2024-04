video suggerito

Teresanna Pugliese incinta racconta gli inizi della gravidanza: “I medici dicevano che avrei abortito” Teresanna Pugliese racconta su Instagram gli inizi della sua gravidanza. Incinta dopo 9 anni dal primo figlio, il volto televisivo ha svelato che dopo il test, i dottori le dissero che avrebbe abortito ben presto: “Uscii dallo studio con il timore di morire, ma decisi di aspettare”. Dopo qualche giorno il cambiamento: “Non so cosa è successo, però ci ho creduto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Teresanna Pugliese dopo 9 anni dalla nascita del primo figlio, Francesco, a metà aprile ha annunciato di essere incinta. L'ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip con un lungo video su Instagram ha raccontato ai followers cosa è successo prima che rendesse pubblica la notizia della gravidanza. Quando ha scoperto di essere incinta, alla prima visita scoprì che la beta era molto alta: "Il medico mi disse che era una gravidanza extrauterina, dovevo abortire", le parole prima di svelare il lieto fine.

Il racconto di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese ha raccontato gli inizi della sua gravidanza che non sono stati come lei avrebbe sperato. Rischiava di perdere il bebè che oggi porta in grembo serenamente: "Tutto è successo a gennaio. Avevo un ritardo e una mia amica ha insistito per fare un test. Si colorò subito. Prima di dirlo a Giovanni, prenotai una visita. Dopo l'ecografia, andai a fare la beta, era altissima. Girai i risultati al medico e appena lesse la beta così alta si spaventò. Mi disse che era una gravidanza extrauterina e che dovevo essere operata d'urgenza". Il volto televisivo con la voce rotta dalla commozione ha svelato che nel giro di poche ore iniziò "l'inferno": "Andai da un altro medico, mi disse che secondo lui non era una gravidanza extrauterina, ma c'era un aborto in corso, c'era qualcosa che non andava. Mia madre era con me, mi disse "non rischiare", magari prendi la pillola ed evitiamo qualsiasi rischio". Teresanna Pugliese, però, ha deciso di crederci sino in fondo e aspettare: "Io dissi di no, che non volevo la pillola, dissi di aspettare. Io uscii con il timore di morire, sentivo che qualcosa in me non stava funzionando, e che se non fossi stata attenta rischiavo un'emorragia interna" ha continuato.

Arrivata dal terzo dottore, anche lui confermò che la gravidanza era particolare: "Mi disse che avrei perso il bimbo. È stato un inferno". A distanza di tre giorni, però, qualcosa sarebbe cambiato: "Tutti ci aspettavamo un aborto, per tre giorni non ho mangiato, sono stata sul divano. Non successe niente, così andai dal dottore. Guardando le ecografie a distanza di 3 giorni, non si spiegava cosa fosse successo. Un miracolo o una gravidanza partita più tardi o una gravidanza gemellare. L'altra opzione poteva essere che erano due sacche e quel giorno in cui la beta era alta, avevo due gemelli. Non so cosa è successo, però io ho insistito, ci ho dovuto credere. Se non ci avessi creduto ora non avrei questo bimbo o bimba, ascoltate sempre voi stesse", ha concluso.