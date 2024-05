Greta Rossetti: “Soffro di endometriosi. Devo operarmi subito e non sono tranquilla”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Greta Rossetti torna a parlare sui social con alcune Instagram stories. Dopo aver fatto chiarezza pochi giorni fa sul suo rapporto con Sergio D'Ottavi, nelle ultime ore ha raccontato che dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento nei prossimi giorni. L'ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere particolarmente giù per colpa dell'esito di alcune visite a cui si è sottoposta: soffre di endometriosi e una cisti le sta provocando molto dolore alla gamba.

Le parole di Greta Rossetti

"Mi dite che ho la faccia triste. Non sono triste, però ho scoperto che devo operarmi a una cisti": Greta Rossetti ha raccontato ai suoi followers di Instagram di soffrire di endometriosi. "Soffro di endometriosi, la cisti si è ingrossata e mi fa molto male. Ho fatto il controllo medico e mi hanno detto che devo operarmi subito. Va a comprimere il nervo della gamba, ho un dolore incredibile. Finché non mi opero, non sono tranquillissima" ha spiegato prima di aggiungere che domani farà altri accertamenti per decidere il giorno dell'operazione.

Il rapporto con Sergio D'Ottavi dopo il Grande Fratello

Soltanto pochi giorni fa Greta Rossetti ha smentito le voci di crisi con Sergio D'Ottavi. Con una IG story ha fatto chiarezza raccontando della loro decisione di non mostrarsi insieme sui social: "Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano" ha dichiarato aggiungendo che qualora la loro storia dovesse arrivare al capolinea, sarebbe stata sua premura informare i fan. Dopo la breve storia con Mirko Brunetti naufragata prima del GF, l'ex gieffina intende andarci piano con il nuovo compagno: a Verissimo spiegò di non voler correre con Sergio D'Ottavi per godersi la conoscenza senza saltare tappe. Silenzio, invece, per il dj che sui suoi profili social non ha dichiarato nulla in merito al suo rapporto con la Rossetti.