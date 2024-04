Greta Rossetti sul rapporto con Sergio D’Ottavi: “Nessuna rottura, ma dobbiamo capire tante cose”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo il weekend in solitaria e la serata in discoteca per festeggiare il compleanno di Vittorio Menozzi, Greta Rossetti fa chiarezza con una story riguardo il rapporto con Sergio D'Ottavi, fidanzato conosciuto al Grande Fratello. Da qualche giorno i due hanno smesso di mostrarsi insieme pubblicamente: "Ci sono momenti in cui i social passano in secondo piano", lo sfogo dell'ex concorrente del reality.

Le parole di Greta Rossetti

Greta Rossetti con una story ha smentito la rottura con Sergio D'Ottavi ma ha confessato che in questo momento hanno bisogno di "conoscersi e capire tante cose". "Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta, prima di condividere tutto, avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia" ha scritto su Instagram. Poi ha continuato, spiegando il motivo della loro scelta:

Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia, ma è il mio personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni, come sto vedendo ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto, saremo i primi a dirlo.

L'ex gieffina ha poi concluso: "Per il momento vi chiedo solo di accettare la nostra decisione".

La storia con Sergio D'Ottavi nata al GF

Si sono conosciuti al Grande Fratello e proprio nella casa di Cinecittà hanno scoperto i loro sentimenti. Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti hanno proseguito la love story una volta fuori dal reality documentando i loro momenti insieme con i followers su Instagram. Potrebbero stare attraversando un momento delicato, stando alle parole di lei delle ultime ore, ma la loro storia non sarebbe giunta al capolinea. A Verissimo lei rivelò: "Mi auguro di superare tante diffidenze e paure che ho verso gli uomini. So che lui sarà in grado, senza correre, di farmele passare. Una promessa che mi sono fatta è "non correre", l'ultima volta ho sbagliato. Voglio conoscerlo sempre di più".