video suggerito

Vittorio Menozzi festeggia 24 anni con gli ex del GF, gli invitati e gli assenti: “Festa bellissima” Gli ex concorrenti del GF si sono riuniti alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi. Tra i tanti protagonisti dell’ultima edizione del reality, hanno fatto rumore due assenze particolari, quelle di Sergio D’Ottavi e Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittorio Menozzi lo scorso sabato sera ha festeggiato i suoi 24 anni a Milano. Con una festa in discoteca, si è divertito in compagnia di tutti i suoi amici ed ex inquilini del Grande Fratello. Tra musica, drink e danze hanno documentato la loro serata su Instagram con stories e post. All'appello, però, mancavano Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi, forse per i trascorsi nella casa di Cinecittà.

I concorrenti del GF alla festa di Vittorio Menozzi

Da Arnold Cardaropoli, Marco Fortunati, Giselda Torresan, Angelica Baraldi ai veterani della casa del Grande Fratello, I Perletti, Paolo Masella e Letizia Petris, Greta Rossetti, Stefano Miele: erano in tantissimi alla festa di Vittorio Menozzi lo scorso sabato sera. Quasi tutti gli inquilini del reality conclusosi lo scorso 25 marzo hanno potuto trascorrere del tempo insieme, documentando il party con foto e video condivisi su Instagram. Letizia Petris ha condiviso un video che riprende i protagonisti del programma mentre ballano:

Poi ancora Stefano Miele ha documentato la serata con video e foto e l'ha riassunta in un video condiviso su Instagram. Mostra Vittorio Menozzi mentre suona in consolle accompagnato dalla voce di Valentina Modini. Baci, abbracci e sorrisi: dopo la convivenza forzata, gli inquilini hanno trovato la serenità nei loro rapporti e si sono goduti una serata di spensieratezza, tutti insieme. Il festeggiato all'indomani del party ha commentato tra le stories: "Festa bellissima, con loro ho vissuto tanti momenti, belli e no. Quanto affetto ho ricevuto è incredibile. A 24 anni siamo ragazzini, voglio che sia un periodo della vita proiettato a costruttività, impegno, e divertimento".

Perché Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi erano assenti

Al party di Vittorio Menozzi hanno fatto rumore le assenze di alcuni ex inquilini, tra questi Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi. Il primo citato non ha accompagnato la fidanzata Greta Rossetti alla festa e il motivo non è stato chiarito, forse potrebbe essere lontano da Milano o avrebbe deciso di non partecipare visti gli screzi con il festeggiato nella casa del GF. L'attrice non avrebbe lasciato Roma nel weekend, ieri infatti era su un campo di calcio con i figli. Anche lei, come Sergio, non ha fatto alcun riferimento alla festa di compleanno alla quale è mancata. A non esserci a quella serata anche Anita Olivieri con Alessio Falsone, Fiordaliso, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, le assenza però al momento restano ingiustificate secondo i fan del reality.