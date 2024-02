Grande Fratello, Greta divisa tra Vittorio e Sergio: “Non devo scegliere nessuno, mi vivo i rapporti” La puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio si apre con un blocco dedicato al triangolo venutosi a creare tra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio si apre con un blocco dedicato ad un nuovo triangolo che, ormai da qualche settimana, sta animando la dimora di Cinecittà, ovvero quello tra Greta Rossetti, Vittorio Menozzi e Sergio. La gieffina prova a spiegare le sue scelte che, a quanto pare, porterebbero a non voler intensificare nessuno dei due rapporti.

Greta Rossetti parla del rapporto con Vittorio e Sergio

Alfonso Signorini, dopo aver mostrato alcuni video in cui era evidente l'indecisione di Greta nel definire il rapporto che condivide con Sergio e Vittorio, chiede alla gieffina che direzione voglia prendere. L'ex tentatrice, però, sembra avere le idee molto chiare:

Assolutamente no, non devo scegliere nulla, perché sono due rapporti diversi, voglio bene ad entrambi, perché mi danno cose diverse. Com Vittorio mi sento leggera, non parliamo mai di cose pesanti e io Con sergio trovo un rapporto di protezione, facciamo discorsi molto profondi. Io sono una persona molto fisica, quando voglio bene una persona.

Sergio D'Ottavi e l'attrazione per Greta

Non sono propriamente dello stesso parere sia Vittorio che Sergio, soprattutto quest'ultimo interpellato dal conduttore risponde ad alcune domande relative alle emozioni che prova per Greta:

Le triangolazioni nelle relazioni umane non mi piacciono, Greta è una bellissima ragazza, profonda, sincera, ci sono dei giochi di seduzione che ci fanno sentire appagati, ma neanche sto lì a soffermarmi su questo punto. Lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole, anche perché sembra che stiamo parlando di una storia che di fatto non c'è. Quando lei ha chiarito cosa volesse fare, io le ho detto che non mi va di continuare da quel punto di vista, quindi abbiamo tolto quelle sfumature bellissime, quegli sguardi.

Vittorio Menozzi si difende dalle accuse di Sergio

Vittorio, dal canto suo, si difende dalle insinuazioni di Sergio che non è sicuro del suo interesse nei confronti di Greta, per cui dice: "Io ho già specificato il rapporto che ho con Greta, a livello di scambio. Le ho sempre detto che lei è libera di fare ciò che vuole con gli altri ragazzi della casa, anzi, le ho detto che non lo voglio sapere. Sappi che è tua la responsabilità di avere da una parte hai una cosa e dall'altra ne hai un altra". È proprio Greta, poi, a chiudere ogni tipo di discorso dopo aver visto alcuni video in cui Sergio fa delle dichiarazioni piuttosto esplicite: "Da parte sua lo so che è così, è da parte mia che non lo so, mi voglio solo godere dei rapporti".