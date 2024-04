Teresanna Pugliese incinta, il video con il figlio Francesco: “Nella pancia di mamma c’è un bambino”

video suggerito

Teresanna Pugliese con un post su Instagram ha annunciato di essere incinta. Ha mostrato il momento in cui lei e il marito, Giovanni Gentile, hanno dato il tenero annuncio al figlio, Francesco, nato nel 2015: "Nella pancia di mamma c'è un bambino" gli spiegano prima di stringerlo forte.

L'annuncio di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile con una lettera hanno comunicato al figlio che presto nascerà un fratellino o una sorellina. "C'è un bambino nella pancia di mamma" gli spiegano mentre Francesco, prossimo a compiere 9 anni, si commuove. Nel video condiviso su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, oggi imprenditrice, ha mostrato anche un'ecografia del bebè che porta in grembo. "C'è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita" ha poi scritto mentre scorrono le immagini della famiglia che si abbraccia. "C’è molto da raccontare, e ve lo racconterò! Per ora Posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale", ha aggiunto nella didascalia del post.

La storia d'amore con Giovanni Gentile

Teresanna Pugliese è legata a Giovanni Gentile da circa 10 anni. I due si sono sposati nel settembre del 2018, tre anni dopo la nascita del primo figlio, Francesco. Sono una coppia giovane, come raccontò lei in un'intervista Fanpage.it lo scorso agosto: "Come moglie sono molto attenta, cerco di evitare di entrare nella fase delle "abitudini", che possono diventare pericolose. Io e mio marito siamo giovani, cerchiamo sempre di reinventarci, ci ritagliamo i nostri spazi, il nostro tempo come coppia. Sono contenta di ciò che ho costruito", le parole. Oggi sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro storia d'amore allargando la famiglia con la nascita di un nuovo figlio.