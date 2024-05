video suggerito

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino genitori: gli ex di Temptation Island aspettano il primo figlio Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino con un post su Instagram hanno annunciato che presto daranno il benvenuto in famiglia al loro primo figlio insieme. La coppia protagonista di Temptation Island nel 2020 ha mostrato le prime immagini del gender reveal party.

A cura di Gaia Martino

Con un post su Instagram, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Sono stati protagonisti di Temptation Island nell'edizione del 2020 prima di sposarsi nel 2022. A distanza di due anni da quel fatidico sì, sono pronti ad allargare la famiglia.

L'annuncio di Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino

"Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre": con queste parole Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, a corredo di alcune immagini nelle quali accarezzano il pancino di lei, hanno condiviso con i fan la dolce notizia. Presto accoglieranno in famiglia un maschietto o una femminuccia: nonostante nel video sia raffigurata una torta a tema gender reveal, i due ex di Temptation Island non hanno svelato ancora il sesso del loro primo figlio insieme.

Temptation Island e le nozze nel 2022

Il viaggio di Carlotta e Nello a Temptation Island nel 2020 si è concluso con il lieto fine. Decisero di partecipare dopo 6 anni di fidanzamento e, messi a dura prova da tentatori e tentatrici, non sono mancate le liti scatenate dalla gelosia, ma entrambi hanno rispettato il loro amore sino al termine del programma. Al falò di confronto la coppia si rese protagonista di una serie di siparietti e buoni spunti per meme su Twitter. Durante la partecipazione di lei al GF Vip, nel 2021, arrivò poi la proposta di matrimonio. Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono diventati marito e moglie il 28 maggio del 2022: hanno celebrato le loro romantiche nozze sul Lago di Bracciano circondati dall'amore di tanti invitati tra cui molti ex del Grande Fratello Vip e di Temptation Island. "Io sono tornato un bambino in fasce: quando Carlotta è apparsa con il velo ho pianto per un'ora", raccontò lui.