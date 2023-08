Arianna Cirrincione incinta: “Andrea non sta vivendo bene la mia gravidanza, soffre di ansia” Il 1º settembre Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli scopriranno il sesso del loro primo figlio insieme: “A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”.

A cura di Gaia Martino

Arianna Cirrincione parla ai followers di Instagram della gravidanza iniziata pochi mesi fa. La storia dell'ex corteggiatrice e Andrea Cerioli vedrà presto un punto di svolta con la nascita di un bebé. Entrambi emozionati, il 1º settembre scopriranno il sesso del loro primo figlio insieme: "Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l'ansia".

Le parole di Arianna Cirrincione

"Sto benone": così Arianna Cirrincione tranquillizza i fan. L'ex corteggiatrice non è solita chiacchierare con i followers riguardo la sua gravidanza: "Vi farò sapere oggi come andrà la visita. Il primo settembre scopriremo il sesso, non ho fatto fatica (ad aspettare, ndr). Potevamo saperlo ad inizio agosto ma abbiamo deciso di aspettare per fare una festicciola. Alla fine abbiamo optato per una cosa easy, intima" ha raccontato riguardo il gender reveal party nel quale lei e Andrea Cerioli scopriranno se il loro primo figlio sarà un maschietto o una femminuccia.

A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto vivendo la cosa bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l'ansia.

La Cirrincione con tono scherzoso ha poi raccontato di non trovarsi d'accordo con il compagno sotto diversi aspetti riguardanti il figlio: "Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d'accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi".

"Cerco di soffocare le ansie, piango per tutto"

Ad inizio agosto Andrea Cerioli raccontò delle sue ansie: "Una gravidanza serena fa bene al bambino, cerco di soffocare le mie ansie. Se potessi la chiuderei in un'ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei che se la godesse con la massima serenità, voglio solo che stia bene. Sono un uomo strano, atipico, piango per tutto. Mi commuovo facile. Mi fanno troppo effetto le ecografie, vedere che ha già tutto racchiuso in pochi centimetri, pazzesco", le parole dell'ex tronista, futuro papà, in trepidante attesa di diventare madre.