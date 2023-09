Oriana Marzoli: “Daniele vuole sposarmi, credevo di essere incinta e ho fatto un test di gravidanza” Nella casa del GF spagnolo, Oriana confida ai coinquilini i dettagli della sua storia d’amore con Daniele. L’ex gieffino l’avrebbe lasciata con la promessa del matrimonio al termine del programma. Nel corso dell’estate Oriana ha anche penato di essere incinta: “Avevo nausea, mi sentivo strana, ho fatto tutti gli esami del caso”.

A cura di Giulia Turco

Oriana Marzoli concorrente al Gran Hermano Vip non perde occasione di far parlare di sé. Non solo l’influencer si è già fatta richiamare dagli autori per il mancato rispetto delle regole insieme a Michael Terlizzi, anche lui concorrente con alle spalle un’esperienza al Grande Fratello italiano. Oriana ha anche dato spettacolo raccontando i suoi trascorsi sentimentali con Daniele Dal Moro.

Oriana e Daniele la convivenza dopo il Gran Hermano

Appena dopo pochi giorni dopo aver messo piede nella casa del reality spagnolo, Oriana ha confidato ai coinquilini alcuni dettagli della sua storia d’amore con Daniele, con il quale si è lasciata e ripresa nel corso dell’estate ormai innumerevoli volte. Adesso però pare che tra loro le cose siano sistemate e che una volta terminato il programma Oriana correrà tra le sue braccia. “Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l0aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui”, confida l’influencer ai compagni. Insomma, tra loro ci sarebbero grandi progetti in cantiere e lei sarebbe disposta a trasferirsi a Verona, la città di Daniele. “E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo”.

L’ipotesi gravidanza sfiorata

Non solo, ad accendere la curiosità dei gieffini spagnoli è soprattutto il racconto di Oriana a proposito di una presunta gravidanza. Per qualche tempo infatti ha creduto di essere incinta. “Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana”, spiega. “Avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia, oddio, che cosa mi succede’. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato”, spiega. La notizia non sarebbe stata particolarmente ben accolta in questo momento da parte di entrambi: “Devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”.