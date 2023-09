Oriana e Terlizzi al GF spagnolo. Autori: “Hanno un conto in sospeso”, ma lei nemmeno lo riconosce Oriana Marzoli e Michael Terlizzi, entrambi reduci dall’edizione italiana del Grande Fratello, si sono ritrovati nella Casa del Gran Hermano spagnolo. Gli autori e la conduttrice li hanno presentati specificando che avessero “un conto in sospeso” ma la venezuelana non ha nemmeno riconosciuto il coinquilino.

A cura di Stefania Rocco

Gaffe del Gran Hermano Vip, il corrispettivo spagnolo del Grande Fratello Italiano. Da qualche ora, due volti noti al pubblico nostrano sono entrati nella Casa. Si tratta di Oriana Marzoli, influencer venezuelana protagonista dell’ultima edizione del GF Vip (lo stesso che ha spinto i piani alti di Mediaset a chiedere e ottenere una rivisitazione totale del programma) e Michel Terlizzi, concorrente di una precedente edizione del reality show. La conduttrice Marta Flich, seguendo quanto appreso dagli autori del reality show, aveva presentato i due al pubblico specificando il fatto che avessero “un conto in sospeso”. Un’anticipazione mirata a creare hype ma che si è immediatamente infranta sul muro della sincerità dei due concorrenti.

Oriana Marzoli non ha riconosciuto Terlizzi, altro che “conto in sospeso”

Michael è entrato nella Casa per primo. Lo ha fatto a torso nudo e sfoggiando un paio di grandi ali d’angelo decisamente scenografiche. Poco tempo dopo, Oriana ha raggiunto il coinquilino in una parte distaccata della Casa, una situazione che avrebbe dovuto favorire il primo incontro in solitaria tra i due e il riemergere delle presunte vecchie ruggini. In realtà, la venezuelana non ha nemmeno riconosciuto Michael (con il quale aveva partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne nel 2020) ed è stato Terlizzi a doverle ricordare il fatto che si fossero già conosciuti. Michael ha riferito a Oriana di conoscere anche il fidanzato Daniele Dal Moro insieme al quale aveva partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso.

Oriana non sapeva nemmeno che Terlizzi avesse partecipato al Gf con Daniele

La dimostrazione del fatto che tra i due non esista alcun conto in sospeso è arrivata quando Oriana, di fronte a Michael per quella che pensava fosse la prima volta, ha appreso che il coinquilino aveva partecipato al GF16 proprio insieme a Dal Moro, fidanzato delle venezuelana. “Davvero? Giura!”, ha esclamato Oriana di fronte alle telecamere. Le prima dinamica è quindi già caduta.