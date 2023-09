Oriana Marzoli abbandona il Gf spagnolo, a infastidirla il trabocchetto su Daniele Dal Moro Oriana Marzoli ha scelto di abbandonare la Casa del Gran Hermano Vip, l’equivalente spagnolo del Grande Fratello Vip. Ieri sera, durante la diretta, aveva scoperto che il fidanzato Daniel Dal Moro non sarebbe entrato nella Casa.

A cura di Stefania Rocco

Oriana Marzoli ha scelto di abbandonare il Gran Hermano Vip, l'equiovalente spagnolo dell’edizione Vip del Grande Fratello. La concorrente venezuelana aveva accettato di entrare nella Casa – nella quale ha ritrovato l’italiano Michael Terlizzi a pochi mesi dalla fine della sua edizione del Grande Fratello., una stagione durata circa 8 mesi. Quei lunghi giorni di “reclusione” le hanno presentato il conto da pagare e la venezuelana, nonostante le buone intenzioni, non è riuscita a restare. La comunicazione ufficiale è arrivata pochi minuti fa con i coinquilini che si sono detti dispiaciuti e sorpresi dalla scelta di Oriana di abbandonare.

Perché Oriana ha lasciato il Gran Hermano

Stando a quanto riportato dagli spettatori del reality show iberico, sarebbero diverse le motivazioni che avrebbero spinto Oriana ad abbandonare il gioco a poche settimane dall’inizio. Pare che la venezuelana, raccontata in un certo modo dalle telecamere del programma e dai conduttori, avesse temuto di non dare una buona prova, compromettendo la sua immagine. Riteneva, infatti, di essere vittima di un pregiudizio. Secondo altri, invece, a spingerla ad abbandonare la Casa sarebbe stata la consapevolezza di non poter rivedere il fidanzato Daniele Dal Moro. Proprio nel corso della diretta di ieri sera, infatti, Oriana aveva scoperto che Daniele non sarebbe entrato nella Casa per farle una sorpresa.

Il trabocchetto su Daniele Dal Moro: il prezzo da pagare per rivederlo

A infastidire Oriana, più di tutto il resto, era stato il tranello di fronte al quale era stata posta solo qualche giorno fa. Gli autori del reality, nel corso di una diretta, l’aveva posta di fronte a una scelta: per rivedere Daniele avrebbe dovuto sacrificare una parte del montepremi. Oriana, per non far torto ai suoi compagni di gioco, aveva scelto a malincuore di non sacrificare il montepremi finale, rinunciando alla possibilità di vedere il compagno. Daniele, tuttavia, era riuscito a strappare ugualmente qualche minuto con la compagna. La produzione del programma aveva fatto sapere di avergli concesso comunque la possibilità di incontrare Oriana dopo averlo visto “agitato”. Ma il timore di essere fraintesa, probabilmente, ha spinto Oriana a tornare sui suoi passi e annunciare la sua uscita dal gioco. La decisione di Oriana di ritirarsi è già stata ufficializzata dai canali ufficiali del reality show e da Telecinco.