Daniele Dal Moro e il messaggio per Oriana Marzoli al GF spagnolo: “Ti amo, sono qui ad aspettarti” Daniele Dal Moro ha registrato un messaggio per Oriana Marzoli, ora al Gran Hermano Vip. Una dichiarazione d’amore per la fidanzata, che non vede l’ora di riabbracciare: “Ti amo, non preoccuparti, sono qui ad aspettarti”.

A cura di Elisabetta Murina

Oriana Marzoli ha iniziato la sua avventura al Gran Hermano Vip come concorrente. Nella casa, l'influencer ha già iniziato a raccontare qualche dettaglio della sua storia d'amore con Daniele Dal Moro, come il fatto che lui vuole farle la proposta di matrimonio e che lei aveva fatto un test di gravidanza pensando di essere incinta. Ora è l'ex gieffino, modello di professione, a farle una sorpresa.

Il messaggio di Daniele Dal Moro per Oriana

Daniele Dal Moro ha registrato un video messaggio per la sua fidanzata Oriana, che si trova ora nella casa del GF in Spagna. Il modello ha fatto una dichiarazione d'amore alla compagna, esprimendole ancora una volta i suoi forti sentimenti:

Ti amo amore, ti guardo tutti i giorni. Ti voglio bene, sai che per me non è facile, so che non è facile anche per te. Non ti devi preoccupare, non ci sono problemi. Io sto bene, sono tranquillo. Cerco di darti una mano come posso, di fare il meglio che posso. Stai tranquilla, divertiti, sono qui che ti aspetto. Non preoccuparti, fai la brava. Scusate, non è facile per me parlare della mia fidanzata perché il sentimento è molto grande.

C'è poi chi pensa che Daniele Dal Moro stia per entrare nel reality spagnolo, dal momento che ha messo una storia su Instagram in cui si mostra in partenza per Madrid. Che dopo la dichiarazione d'amore e la promessa di sposarsi, arrivi in diretta anche la proposta di matrimonio?

Cosa ha raccontato Oriana su Daniele al GF spagnolo

Chiacchierando con i coinquilini, Oriana ha parlato di alcuni dettagli della sua storia d'amore con Daniele, con il quale si è lasciata e ripresa diverse volte nel corso dell'estate. Ora però pare che tra loro sia tornato il sereno e siano pronti a fare ancora più sul serio: "Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Non solo: l'influencer ha anche raccontato che qualche tempo fa aveva fatto un test di gravidanza perché pensava di essere incinta. "Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. Avevo molta nausea, voglia di vomitare. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato”, ha svelato. .