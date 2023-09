Caos al Gf spagnolo, Daniele Dal Moro non può vedere Oriana Marzoli e bestemmia live: “Spacco tutto” Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono di nuovo al centro dei gossip. Il veneto era stato invitato a entrare nella casa del Grande Fratello spagnolo per fare una sorpresa alla sua fidanzata Oriana Marzoli. A quel punto, la produzione mette un vincolo: “12.000€ in cambio di tre minuti insieme”. Caos nella casa tra pianti disperati e bestemmie in diretta tv.

A cura di Sara Leombruno

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono di nuovo al centro dei gossip, e non solo in Italia: alla versione spagnola del Grande Fratello, infatti, in cui Oriana partecipa come concorrente vip, la coppia nata durante la scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha vissuto dei momenti a dir poco concitati.

Cosa è successo tra Daniele e Oriana al Gf spagnolo

L'imprenditore veneto è stato invitato in studio per fare una sorpresa alla fidanzata ed entrare nella casa, e ha subito acconsentito: prima è stato invitato dalla produzione a sistemarsi in un piccolo salotto, e successivamente in una gabbia dorata. Guardando la scena in entrambe le occasioni, la venezuelana ha supplicato più volte la conduttrice e gli autori di incontrarlo. Ma a quel punto, la produzione ha posto una condizione che ha mandato Oriana su tutte le furie: "12.000€ in cambio di tre minuti con Daniele. Sono 4.000€ al minuto. 12.000€ del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il tuo fidanzato", ha annunciato la conduttrice.

La bestemmia di Daniele Dal Moro in diretta tv

Dopo aver saputo dell'assurda cifra e il poco tempo a disposizione, anche Daniele Dal Moro è andato in escandescenza, soprattutto dopo aver visto la fidanzata piangere e disperarsi. Nonostante abbia cercato in tutti i modi convincere il programma, infatti, la produzione è stata intransigente. Sentendosi in colpa all’idea di dover sottrarre del montepremi ai suoi compagni, Oriana ha rifiutato. "Amore ti amo, ti prego aspettami", ha urlato a Daniele, che si trovava dall'altra parte della parete. Nell'impeto del momento, però, il veneto si è fatto scappare una bestemmia: "Dio c***, spacco tutto, te lo giuro. Non posso tornare a casa con te così, capisci?", ha gridato in preda all'agitazione. Al momento non è stato preso alcun provvedimento, ma non è escluso che Oriana possa dover pagare una penalità per il comportamento del fidanzato.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo la puntata

Dopo l'episodio, l'imprenditore e ex tronista si è appostato fuori dal loft continuando a gridare, minacciando addirittura di chiamare la Polizia. Una volta abbandonata la casa in modo definitivo, Dal Moro si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram pubblicando una storia, poi cancellata: "Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco", aveva scritto. Ma la richiesta non è andata a buon fine, e i due innamorati dovranno pazientare ancora prima di potersi vedere.