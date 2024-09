video suggerito

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga neo genitori, come stanno vivendo i primi giorni con la figlia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono diventati da poco genitori della piccola Camilla, nata lo scorso 7 settembre. Ospiti di Verissimo, hanno raccontato il momento del parto e i primi giorni in 3, uniti da un grande amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono da poco diventati genitori. Lo scorso 7 settembre è nata la piccola Camilla, la loro prima figlia. Ospiti di Verissimo nella puntata del 29 settembre, hanno raccontato a Silvia Toffanin i loro primi giorni in 3, ripercorrendo il momento del parto e il loro amore.

I primi giorni da genitori di Rosalinda Cannavò e Andra Zenga

Rosalinda ha raccontato a Silvia Toffanin il momento del travaglio, che è stato piuttosto lungo e stancante. "Io ero stanco, anche se in confronto a lei non era niente. Psicologicamente, assistere è difficile. Poi ho tagliato il cordone ombelicale", ha raccontato Zenga, che non ha mai lasciato sola la compagna, tenendola per mano durante il parto. "Non si può descrivere il momento in cui ti trovi tua figlia tra le braccia, è indescrivibile ed è stato bellissimo darla anche a papà", ha spiegato la neo mamma.

La complicità della coppia è molto forte e, anche ora che sono in tre, stanno cercando di alimentare il loro amore e non dimenticarsi mai uno dell'altra. I due si aiutano a vicenda nella quotidianità con la piccola Camilla. "Cerco di dare una mano, ad esempio nei massaggi per le coliche sono bravissimo", ha raccontato Zenga. "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea. Siamo molto uniti, quello che ci diciamo è di non perderci, continuare a coltivare il nostro amore", ha spiegato Rosalinda.

L'anello di Zenga per Rosalinda

In questi primi giorni da neo genitori. Zenga ha sorpreso la compagna con un anello, che desiderava da tempo. "Rappresenta la gratitudine che ho per lei, per avermi regalato questa meraviglia", ha spiegato lui. Il neo papà ha fatto anche un tatuaggio con la manina della piccola. I due non sono ancora convolati a nozze, anche se hanno fatto sapere che sarà uno dei prossimi passi.