Claudia Dionigi su Lorenzo Riccardi: “In questi anni è maturato. Con lui non riesco ad essere affettuosa”

La storia d'amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è nata nel 2019 all'interno del programma Uomini e Donne. Nel 2022 sono diventati genitori di Maria Vittoria e, a giugno scorso, hanno annunciato che si sposeranno il 30 novembre. Ospiti della puntata di Verissimo di sabato 28 settembre, raccontano a Silvia Toffanin delle nozze imminenti e dell'esperienza come genitori.

Se Claudia Dionigi ha già iniziato le prove per l'abito da sposa, Lorenzo Riccardi "deve ancora realizzare" che il suo matrimonio è imminente: il 30 novembre a Nola, alla presenza di 150 invitati. Riccardi spiega perché si sono sposati in autunno: "Siamo andati a diversi matrimoni ad agosto, io voglio bene ai miei ospiti e spero che vengano con sciarpe e cappelli". Claudia Dionigi spiega che il suo compagno è un amante dell'inverno: "Si sarebbe voluto sposare sotto Natale".

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono genitori della piccola Maria Vittoria, di due anni. "Vorrei avere tre figli. Inizialmente mi sarebbe piaciuto avere un maschietto ma Maria Vittoria mi ha fatto cambiare idea" confessa Riccardi. Claudia aggiunge

In questi due anni è molto maturato. Da quando è diventato papà mette noi al primo posto, siamo la sua priorità. È attento a qualsiasi cosa. Per quanto mi riguarda, la mia paura è sempre stata quella di non essere all'altezza però poi ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Non sono molto affettuosa ma con Maria Vittoria non sono così, la bacerei ogni minuto. Con Lorenzo non sono così, non sono una che riesce a dare molti baci o carezze.