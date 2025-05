Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione finiscono in piscina durante la festa del matrimonio: i video e gli invitati Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono finiti in piscina durante i festeggiamenti delle loro nozze. Si sono sposati ieri in Toscana davanti ad amici e parenti: i video della serata e il discorso in lacrime dell’ex tronista di Uomini e Donne alla sua neo sposa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono sposati ieri in un antico borgo in Toscana. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2019 si è giurata amore eterno con una romantica cerimonia civile: dopo il rito, i genitori di Allegra, nata nel 2024, si sono divertiti con i loro invitati tra balli e tuffi in piscina. Presenti al matrimonio anche i cari amici ed ex volti del dating show di Maria De Filippi Angela Caloisi e Paolo Crivellin, anche loro prossimi alle nozze.

I video del matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Dopo il romantico rito civile, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono divertiti con amici e parenti. La coppia si è sposata in un antico borgo in Toscana: il party si è svolto a bordo piscina tra musica e divertimento e a fine serata, prima del taglio della torta, non sono mancati gli scherzi dei loro amici. Paolo Crivellin e altri amici dello sposo hanno lanciato l'ex tronista in piscina, che non sembrerebbe averla presa bene. Andrea Cerioli, dopo gli sfottò della neo moglie, ha lanciato anche lei in acqua.

A fine serata è arrivato il taglio della torta fotografato da tutti i presenti. La più fortunata della serata è stata l'influencer Chiara Carcano che ha beccato il bouquet lanciato dalla sposa. Presente alla cerimonia anche Angela Caloisi, ex corteggiatrice e cara amica degli sposi: sarà lei la prossima a sposarsi. Lo scorso gennaio Paolo Crivellin le ha fatto una romantica proposta di matrimonio.

Il discorso di Andrea Cerioli ad Arianna Cirrincione in lacrime

Il momento più emozionante della serata è stata la lettura delle promesse. Durante il rito civile, l'ex tronista con la voce rotta dal pianto ha dedicato parole d'amore alla neo sposa. "Ho solo una priorità nella vita, proteggerti. Sei una delle persone più belle che ho incontrato nella mia vita. Sei davvero una grande mamma, la mia ti avrebbe amato moltissimo", le parole. Poi lei ha risposto: "Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda".