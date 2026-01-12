La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller: per le gemelle bagno rosa con due lavandini

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno mostrato a fan e follower l’avanzamento dei lavori nella casa dove presto si trasferiranno con le loro figlie.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono alle prese con la ristrutturazione della loro nuova casa, in cui non vedono l'ora di andare a vivere. Per loro è un progetto di coppia importantissimo: quella sarà l'abitazione che accoglierà la loro vita di famiglia, assieme alle due bambine. La coreografa e il ballerino infatti sono freschi di matrimonio e sono genitori di due gemelline nate nel 2024.

I quattro presto andranno ad abitare in questa casa dove sono in corso importanti lavori che la renderanno il loro nido d'amore definitivo. Sui social, marito e moglie stanno testimoniando passo dopo passo l'avanzamento dei lavori: il cantiere sta lasciando il posto a delle stanze complete e ben arredate. Si sono affidati al progetto dell'Interior Designer Ippolita Curto.

La cucina

"Questo é senz’altro uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente la nostra casa" hanno scritto fieri e orgogliosi mostrando l'ultimo sopralluogo sul posto. Hanno mostrato le diverse stanze cominciando dalla cucina, che sarà nei toni del beige, ma giocando col marrone per i dettagli. "Il terrazzo una volta sistemato sarà bellissimo" ha detto Andreas Muller, anticipando che lì hanno intenzione di ricavare anche un'area living per ospitare pranzi e cene con gli amici.

Terrazzo

Molto soddisfatto dei progetti, il ballerino ha fatto vedere anche la camera da letto, il bagno principale e la cameretta delle due bambine: "Per la camera delle principessine abbiamo pensato di utilizzare un muro per i lettini e una parete per l'armadio con tutti i loro giochi e il televisore". Graziosissimo il bagno a loro destinato: "È molto carino, tutto rosa, con due lavandini".

Il bagno delle bimbe

La casa non è il solo progetto in ballo: stanno realizzando anche il sogno di aprire un negozio, il tutto proseguendo anche la carriera nel mondo della danza e conciliando le attività con l'impegnativa vita da genitori. Insomma, è un periodo piuttosto denso per loro! Nonostante tutto questo non accennano a placarsi le critiche di chi non riesce a dare credibilità alla coppia. I due sono spesso nel mirino degli haters, che puntano sulla loro differenza d'età per attaccarli. Stanco di queste provocazioni, il ballerino ha risposto ancora, stavolta con sarcasmo: "Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Peparini per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l'attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi".