stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller: per le gemelle bagno rosa con due lavandini

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno mostrato a fan e follower l’avanzamento dei lavori nella casa dove presto si trasferiranno con le loro figlie.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Andreas Muller e Veronica Peparini sono alle prese con la ristrutturazione della loro nuova casa, in cui non vedono l'ora di andare a vivere. Per loro è un progetto di coppia importantissimo: quella sarà l'abitazione che accoglierà la loro vita di famiglia, assieme alle due bambine. La coreografa e il ballerino infatti sono freschi di matrimonio e sono genitori di due gemelline nate nel 2024.

I quattro presto andranno ad abitare in questa casa dove sono in corso importanti lavori che la renderanno il loro nido d'amore definitivo. Sui social, marito e moglie stanno testimoniando passo dopo passo l'avanzamento dei lavori: il cantiere sta lasciando il posto a delle stanze complete e ben arredate. Si sono affidati al progetto dell'Interior Designer Ippolita Curto.

La cucina
La cucina

"Questo é senz’altro uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente la nostra casa" hanno scritto fieri e orgogliosi mostrando l'ultimo sopralluogo sul posto. Hanno mostrato le diverse stanze cominciando dalla cucina, che sarà nei toni del beige, ma giocando col marrone per i dettagli. "Il terrazzo una volta sistemato sarà bellissimo" ha detto Andreas Muller, anticipando che lì hanno intenzione di ricavare anche un'area living per ospitare pranzi e cene con gli amici.

Leggi anche
Andrea Delogu toglie le scarpette da ballo: tacchi e tubino a Domenica In con Nikita Perotti
Terrazzo
Terrazzo

Molto soddisfatto dei progetti, il ballerino ha fatto vedere anche la camera da letto, il bagno principale e la cameretta delle due bambine: "Per la camera delle principessine abbiamo pensato di utilizzare un muro per i lettini e una parete per l'armadio con tutti i loro giochi e il televisore". Graziosissimo il bagno a loro destinato: "È molto carino, tutto rosa, con due lavandini".

Il bagno delle bimbe
Il bagno delle bimbe

La casa non è il solo progetto in ballo: stanno realizzando anche il sogno di aprire un negozio, il tutto proseguendo anche la carriera nel mondo della danza e conciliando le attività con l'impegnativa vita da genitori. Insomma, è un periodo piuttosto denso per loro! Nonostante tutto questo non accennano a placarsi le critiche di chi non riesce a dare credibilità alla coppia. I due sono spesso nel mirino degli haters, che puntano sulla loro differenza d'età per attaccarli. Stanco di queste provocazioni, il ballerino ha risposto ancora, stavolta con sarcasmo: "Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Peparini per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l'attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi".

Casa e living
0 CONDIVISIONI
Immagine
Look
da star
Golden Globes 2026: i look delle celebrity
Cecilia Rodriguez col passamontagna: il balaclava è il trend del momento
Cecilia Rodriguez col passamontagna: il balaclava è il trend del momento
Alba Parietti nella seconda stagione di Red Carpet: abito da sera e gioielli
Alba Parietti nella seconda stagione di Red Carpet: abito da sera e gioielli
Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta al collo
Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta al collo
Mark Ruffalo al Golden Globes protesta contro Trump: il significato della spilla
Mark Ruffalo al Golden Globes protesta contro Trump: il significato della spilla
Cosa ha indossato Giulia Salemi per il primo compleanno del figlio Kian
Cosa ha indossato Giulia Salemi per il primo compleanno del figlio Kian
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views