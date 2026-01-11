Andreas Muller sbotta: “Sono gay e sto con Veronica Peparini per soldi”. La provocazione contro gli haters

Il ballerino e vincitore di Amici affida a Instagram uno sfogo al vetriolo, rispondendo con sarcasmo alle critiche sull’età di Veronica Peparini: “Se mi sono innamorato di quella che per voi sembra mia nonna, è una colpa?”. Poi difende le figlie: “Insultate due bambine, siete persone rovinate”.

Un fiume in piena, un mix di sarcasmo tagliente e rabbia accumulata in anni di critiche: Andreas Muller ha deciso di non tacere più e, attraverso i propri canali social, ha lanciato una provocazione a chi lo insulta per la differenza d'età con la moglie Veronica Peparini e sulla natura del loro legame.

La provocazione sui social

Muller ha scelto la via del paradosso per rispondere a chi lo accusa di essere un "raccomandato" o di stare con la coreografa per puro interesse. "Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Peparini per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l'attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi", dice il ballerino in un passaggio che ricalca, con amara ironia, le malelingue del web. La realtà, però, è ben diversa: "Parlate, ma non sapete un ca**o. Non è da me essere maleducato sui social, ma è arrivato il momento di dare spiegazioni".

Uno dei punti più battuti dai detrattori riguarda la vittoria del talent show di Maria De Filippi, avvenuta nel 2017. Muller rivendica il suo percorso, sottolineando come la Peparini non avesse il potere di influenzare il televoto: "Ho vinto Amici grazie a lei? Credo non abbia mai avuto questo potere, la mia vittoria è avvenuta sotto gli occhi di tutti". Il ballerino ha poi tenuto a precisare la propria indipendenza finanziaria, ricordando le sue origini umili: "Ho iniziato a lavorare a 15 anni perché mamma faceva la barista e papà l’operaio. Ho aperto la mia attività con i miei soldi e non devo dare conto a nessuno".

La difesa di Veronica Peparini e delle figlie

Il cuore dello sfogo si sposta poi sul piano personale. La relazione tra i due, nata dietro le quinte del programma e consolidata negli anni nonostante i 25 anni di differenza, è spesso bersaglio di commenti feroci. Muller non usa giri di parole per difendere la donna che ama: "Se mi sono innamorato della ‘vecchia', di Veronica, di quella che sembra mia nonna a detta vostra, è una colpa? Mi sono innamorato di lei perché ci amiamo, capisco che siate abituati a coppie che nascono e scoppiano o ai matrimoni inutili".

L'amarezza più profonda emerge però quando il discorso tocca le figlie, le gemelle Penelope e Ginevra. Il coreografo denuncia con orrore i commenti ricevuti sulle bambine: "Siete persone rovinate". In chiusura, lancia un monito a chi vive la propria vita sotto la lente del giudizio altrui, esortando i suoi follower a costruirsi una "corazza" contro la cattiveria gratuita e ammettendo quanto sia stato difficile gestire la pressione psicologica in questi anni, "perché se avessi dovuto dare conto a tutte le mer*ate dette sul mio conto, mi sarei dovuto buttare di sotto".