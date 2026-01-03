spettacolo
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Su Beatrice Arnera e il diritto di lasciarsi senza avere paura delle conseguenze

Beatrice Arnera rompe il silenzio sul rapporto interrotto con Andrea Pisani dopo la sua intervista al BSMT di Gazzoli. Lo fa per dire basta a insulti e minacce per la nuova relazione con Raoul Bova. È surreale anche solo rimarcare il diritto di gestire il proprio privato senza avere paura delle conseguenze personali e sul lavoro, eppure.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Eleonora D'Amore
0 CONDIVISIONI
Immagine

Beatrice Arnera è costretta a rompere il silenzio dopo aver ricevuto insulti e minacce per il rapporto interrotto con Andrea Pisani, a seguito del suo lungo sfogo nel BSMT di Gianluca Gazzoli. La causa non è solo questa ma l'essersi rifatta anche una vita cominciando un'altra relazione con l'attore Raoul Bova, a sua volta coinvolto in una separazione burrascosa con Rocio Munoz Morales.

Entrambi hanno dovuto rendere conto pubblicamente di passaggi estremamente intimi e privati, rendersi parte di una narrazione che passa attraverso il buco della serratura delle loro case. È surreale anche solo il rimarcare il diritto di poter gestire un loro privato senza avere paura di conseguenze personali e sul lavoro, eppure.

Si trattano questioni familiari come fossero materia di dibattito, si scatenano le tifoserie del gossip, ci si addentra nelle pieghe di rapporti dei quali si conosce poco o niente, o quanto meno solo una parte condivisa sui social e sui giornali. Da qui, la pretesa di voler sapere tutto e di diventare iper giudicanti con il vissuto di altri, in particolare con i personaggi pubblici, che in questo aggettivo racchiudono il fardello di un obbligo alla corrispondenza con il loro pubblico.

Leggi altro di questo autore
Eleonora
D'Amore
Attacco Caracas in Venezuela: la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie TG, Rainews e GrRai
Eleonora
D'Amore
La figlia di Tommy Lee Jones sarebbe morta per overdose: gli arresti per possesso di droga e violenza domestica
Eleonora
D'Amore
Perché le risate per Buen Camino di Checco Zalone continueranno a fare molto rumore
Immagine

Arnera sottolinea, giustamente, il diritto di potersi sottrarre a situazioni che non restituiscono più benessere. Denuncia insulti di ogni tipo e la sofferenza nel ricevere continue minacce di morte. Ma di cosa parliamo? Chi può sentirsi così legittimato alla critica e al bullismo per scelte legate a una sfera così privata? La dinamica di una coppia che si separa è davvero deducibile da singole campane suonate nel corso di un'intervista?

Quanto tutto questo sia digeribile è di ardua comprensione. La scelta di tacere sin dall'inizio per tutelare sua figlia (e il suo ex compagno) non ha pagato e, anzi, ha sollecitato la pressione sui suoi silenzi perché si decidesse a esporsi sulla questione. Una violenza inaudita, che semplificare con una paginetta di cronaca rosa è ancor più pericoloso di banalizzare l'intero contesto. Siamo a un punto in cui alcuni perimetri dovrebbero essere ben delineati e, in questo caso, sembra necessario anche fare diversi passi indietro. "Non siamo sassi, siamo esseri umani", un promemoria per molti, a quanto pare.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Eleonora D'Amore
Casertana di origine, napoletana di adozione. Laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università L'Orientale di Napoli, sono Caposervizio dell'area spettacolo a Fanpage.it dal 2010, anno in cui il giornale è nato. Cinefila e appassionata di tv, nel tempo libero mi alleno a supportare un cognome impegnativo. 
Immagine
Intervista
CAPODANNO IN TV
Davide, disabile al Capodanno Rai di Catanzaro: “Lasciato per terra perché senza carrozzina”
Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L’anno che verrà e Capodanno in musica
Che tristezza il capodanno su Raiuno: sembrava la parodia della tv russa
Gennaro Marco Duello
"Rocco Hunt in diretta a L'anno che verrà" ma il palco è vuoto e lui è a Reggio Calabria: cosa è successo davvero
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views