Andrea Pisani reagisce all’attacco alla ex Beatrice Arnera: “Condannabile sotto ogni aspetto”

Andrea Pisani reagisce duramente all'attacco inferto alla sua ex compagna e madre di sua figlia, Beatrice Arnera, insultata e minacciata per aver posto fine alla loro relazione e averne iniziata un'altra con Raoul Bova. "Condannabile e sbagliato sotto ogni aspetto", ha scritto in una story suInstagram. I due si sono lasciati ufficialmente lo scorso settembre e poco dopo è venuta alla luce la nuova relazione con il protagonista di Don Matteo, a sua volta invischiato in una separazione turbolenta con la ex Rocio Munoz Morales. Il dibattito scaturito dalle offese e dalla violenza fronteggiate da Arnera è ancora caldo.

La story Instagram di Andrea Pisani

"Difficilissimo per me intervenire, difficilissimo per me non intervenire", esordisce così, in una storia Instagram, Andrea Pisani per dire la sua sul violento attacco subito dalla sua ex Beatrice Arnera. Esporsi in sua difesa è complesso in questa fase, ma la protezione contro i bulli da tastiera ha vinto sul desiderio di rimanere defilato. "Posso solo dire l'ovvio, a costo di risultare scontato", continua, "che se però non dico passa per menefreghismo nei confronti di una cosa che rimane grave e che comunque mi coinvolge". Da qui, la sentenza contro chi si è arrogato il diritto di aggredire virtualmente la sua ex compagna: "Convertire i propri pareri in insulti di tale cattiveria è sbagliato e condannabile sotto ogni aspetto", ha concluso.

La stessa battaglia ha riguardato proprio Raoul Bova, attuale compagno di Beatrice Arnera, sottoposto alla gogna pubblica sui social dopo l'attacco di Corona sul web tramite la pubblicazione delle sue chat private con Martina Ceretti. "Sbeffeggiato per occhi spaccanti, se n'è parlato più della guerra la scorsa estate", ha denunciato Bova, che si è fatto paladino di una battaglia per la tutela della privacy che va contro qualsiasi tipo di condivisione arbitraria di materiale personale online.