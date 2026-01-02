Beatrice Arnera: “Insulti e minacce per la mia relazione con Raoul Bova. Il mio ex Pisani ha raccontato inesattezze”

Beatrice Arnera mostra su Instagram gli insulti e inviti al suicidio che riceve da quando ha iniziato a frequentare Raoul Bova, “da quando il padre di mia figlia ha raccontato una storia piena di inesattezze” al podcast di Gazzoli. In uno sfogo sottolinea: “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner”.

Beatrice Arnera con alcune stories pubblicate su Instagram ha denunciato quanto sta subendo da alcuni mesi, precisamente da quando è uscita allo scoperto la sua relazione con Raoul Bova. A fine estate l'attrice ha annunciato la separazione da Andrea Pisani, padre di sua figlia, e poche settimane dopo i giornali di gossip iniziavano a parlare della sua vicinanza all'attore con il quale recita in Buongiorno mamma. Una relazione che, a seguito delle dichiarazioni di Pisani al podcast Passa dal BSMT, non va giù a molti utenti social e fan del comico dei PanPers.

Beatrice Arnera ha condiviso numerosi messaggi d'odio che riceve quotidianamente. In questi, si leggono pesanti offese, inviti al suicidio e minacce: "Put*ana traditrice, dovresti morire", "Fai veramente schifo come attrice ma soprattutto come persona", "Dovresti vergognarti, ma tanto la ruota gira", alcuni di questi. E a corredo delle chat, ha aggiunto un lungo sfogo nel quale lamenta di essere perseguitata da questo tipo di messaggi, a lei rivolti solo perché responsabile della fine della storia d'amore con Andrea Pisani.

Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall'uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze.

Poi, ha aggiunto uno sfogo: "Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all'Italia intera".

Così ha continuato: "Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026″. Ha poi concluso augurando ai followers "un anno pieno di libertà".