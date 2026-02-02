spettacolo
Andreas Muller contro gli hater: “Se qualcuno oggi chiama handicappato mio fratello gli spezzo le ossa”

Andreas Muller, in un video realizzato insieme al fratello Daniel, ha smontato le insinuazioni degli hater e ha replicato ai loro insulti.
A cura di Daniela Seclì
Immagine

Andreas Muller ha pubblicato su Instagram un nuovo video in cui ha smontato le insinuazioni degli hater e ha replicato ai loro insulti: "Oggi vi spiego come sono diventato quel fro*** del ballerino, grazie a quell'handicappato di mio fratello". È evidente che Muller faccia riferimento al modo aggressivo e crudele con cui gli hater si riferiscono a lui e al fratello. Lo aveva fatto già nei giorni scorsi con un altro video in cui rispondeva alle fake news sul suo rapporto con Veronica Peparini.

Andreas Muller e il video con il fratello Daniel. Il marito di Veronica Peparini ha introdotto il contenuto del video: "Il vero motivo per cui ho cominciato a danzare oggi ve lo racconto io perché come al solito, anche lì, avete detto solo ca**ate". Ha spiegato, poi, che inizialmente giocava a pallone. Il vero appassionato di danza era Daniel, che ha confermato: "Ho iniziato a danzare da piccolino". Suo fratello divorava tutti i film che in qualche modo parlavano di danza. Andreas ha spiegato: "Tutti i film di danza li ha guardati, li guarda e continuerà a guardarli fino alla sua morte". Così, Daniel insisteva perché Andreas iniziasse a danzare ma lui si è sempre rifiutato. Un giorno la madre lo prese da parte:

Mi disse: "Andreas fai contento Daniel, in futuro capirai il perché". Per farlo felice, andai a fare la prima lezione di danza. Dopo quella lezione, dissi a mia madre che non volevo più andare a calcio ma volevo iniziare a ballare.

Daniel ha proposto ad Andreas di andare a fare il provino per Amici di Maria De Filippi: "Doveva andare a farlo Andreas e non io perché io sono invalido civile". Muller fece il provino e il resto è storia. La coppa della vittoria la regalò al fratello.

Leggi anche
Giulia Stabile: "C'è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi. Ad Amici ero l'oca per la mia risata"

L'ex volto di Amici contro gli insulti al fratello. Andreas si è rivolto al fratello e gli ha detto: "Alle persone che ti dicono invalido, malato, scemo devi rispondere ‘Andate a fare in c***'". E ha concluso: "E ovviamente se qualcuno oggi chiama handicappato mio fratello gli spezzo le ossa".

Immagine
