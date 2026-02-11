Luciano Cannito difende il bambino che ha lasciato la danza dopo gli insulti: “Cretino e sfigato chi prende in giro”

A Ischia un bambino si è ritirato dalle lezioni di danza classica perché preso in giro dai compagni. Luciano Cannito tuona: “Cretini, ignoranti, patetici e sfigati che attaccano le persone che realizzano i propri sogni”.

Luciano Cannito è intervenuto su Instagram per commentare una notizia circolata in queste ore. A Ischia, un bambino si è ritirato dalle lezioni di danza classica dopo avere confidato alla sua insegnante che i compagni di scuola lo prendevano in giro per la sua passione. Il coreografo ed ex volto della trasmissione Amici, si è rivolto a chi studia danza e ha spiegato che anche lui ha subito bullismo, ma ha continuato a coltivare il suo interesse e ha ottenuto una brillante carriera.

Luciano Cannito si rivolge a chi studia danza. In un video pubblicato su Instagram non ha usato mezzi termini: "Non ascoltate i cretini, ignoranti, patetici che vi prendono in giro dicendo che facendo il ballerino si diventa gay. Io me lo sono sentito dire tutta la mia vita". Quindi ha confidato che lui per primo ha dovuto lottare contro gli insulti di chi non comprendeva come mai investisse il suo tempo in lezioni di danza: "Non ce la facciamo più". Il suo consiglio è semplice quanto fondamentale: "Inseguite i vostri sogni e la libertà, la gioia di fare quello che voi amate fare e che vi cambia la vita". E ha concluso ribadendo la disistima totale per chi si accanisce contro le ambizioni degli altri:

Quelli che vi prendono in giro sono dei grandi sfigati. Siamo in un mondo di sfigati che attaccano le persone che realizzano i propri sogni. Viva la libertà di essere se stessi. Ragazzi che fate i ballerini, io ho fatto il ballerino come voi. Sono stato bullizzato come voi. Ho vinto. Ho fatto una carriera meravigliosa, ho fatto quello che mi pareva nella vita. Sono una persona realizzata, credete in voi.

La storia del bambino che si è ritirato dalla scuola di danza. La vicenda è stata portata alla luce dall'insegnate Barbara Castagliuolo. Un bambino che studiava danza classica, moderna e hip hop le ha chiesto di poter proseguire solo con l'hip hop perché i compagni di classe lo prendevano in giro. Lo sfogo dell'insegnante: