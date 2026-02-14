Serena Bortone infastidita da Rosanna Lambertucci: “La smetti di interrompermi? Te ne prego”

Botta e risposta tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci a Bar Centrale. La giornalista, continuamente interrotta dalla collega, si spazientisce e le chiede di farla parlare.

Nella puntata di Bar Centrale, il programma pomeridiano del weekend condotto da Elisa Isoardi, si affronta il tema del ragazzino di Ischia che ha deciso di abbandonare gli studi di danza, dopo essere stato più volte preso in giro e sbeffeggiato dai suoi amici. In studio, tra gli ospiti, anche Serena Bortone e Rosanna Lambertucci che affrontano la questione, ma pare non sembrano trovare un accordo nell'esprimere il loro pensiero, tanto che la giornalista e speaker di Radio 2, infastidita, fa notare alla collega che la interrompe sempre.

Il botta e risposta tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci

La prima ad esprimere il suo pensiero in merito a quanto accaduto a Ischia, è proprio Rosanna Lambertucci, che esprime un pensiero piuttosto netto sulla faccenda dicendo: "Credo una cosa che un ragazzo a Ischia che fa danza classica è più fine, è più elegante, è più magro, più sensibile. Lo vedono un diverso, però questo non lo deve scoraggiare, anzi, questo diverso significa che lui emergerà". Interviene, quindi, Bortone facendo un discorso più articolato e parlando del pregiudizio che è alla base di un accadimento del genere, che spiega in maniera inequivocabile cosa si cela dietro l'atteggiamento di questi ragazzini:

Io sogno un paese in cui si possa andare in giro con le borse di qualunque colore, uomini, donne e che nessuno debba dire cosa devi portare, cosa non devi portare. C'è un non detto qui, questo non è solo bullismo, è un bullismo che si basa sul pregiudizio, cioè che chiunque faccia danza sia omosessuale e che essere omosessuale sia una vergogna e questa è la vergogna assoluta che dobbiamo denunciare, che si chiama omofobia.

Mentre Bortone parla, Lambertucci interviene senza lasciarle il tempo di completare il suo pensiero: "Lo vedono diverso dagli altri. Perché è delicato, non fa il calciatore, io non ci vedo dell'omosessualità". Visibilmente infastidita dal comportamento della collega, la giornalista le si rivolge dicendo: "Rosanna siamo nel pomeriggio di Rai1, puoi smettere di interrompermi, te ne prego, non è bello nei confronti dei telespettatori". Lambertucci, quindi, riprende a parlare: "Non c'entra nulla l'omosessualità come dici tu, non è questo il punto", a quel punto Bortone si rivolge alla conduttrice: "Elisa, ti prego, dille qualcosa". La conduttrice, quindi, interviene per rimettere un attimo ordine nel botta e risposta e lascia la parola a Bortone che riprende:

