Mattia Zenzola di Amici: “Bullizzato per i capelli lunghi e lo smalto, mi colpirono alle spalle facendomi cadere”

Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e oggi ballerino professionista, ha raccontato di essere stato bullizzato in passato per via della sua passione per la danza: “Avevo i capelli lunghi, mi piaceva mettere lo smalto, per alcuni era disturbante”.

Mattia Zenzola, per il secondo anno consecutivo, è ballerino professionista ad Amici. Dopo aver vinto il programma nel maggio 2023 è tornato nella scuola per accompagnare i nuovi allievi, come la ballerina di latinoamericano Alessia Pecchia e Maria Rosaria. "La scuola di vita più bella che potessi avere", aveva detto parlato del talent di Maria De Filippi, ospite di Verissimo.

Per il ballerino però non è stato un percorso facile. Intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di aver subito bullismo quando andava a scuola per via della sua passione per la danza: "Sono stato bullizzato, alle medie. Ballavo, avevo i capelli lunghi, mi piaceva mettere lo smalto. Tutto questo, per alcuni coetanei, era molto disturbante". Tra i tanti, un episodio in particolare lo colpì e lo ferì da diversi punti di vista: "Stavo tornando a casa da scuola quando qualcuno mi colpì violentemente da dietro. Il peso della cartella mi fece cadere sull’asfalto".

Zenzola si è oggi lasciato il passato alle spalle e ha trasformato la sua passione in un lavoro a tempo pieno, che continua a dargli soddisfazione. Anche dal punto di vista sentimentale è felice accanto alla ballerina Benedetta Vari, conosciuta proprio nella scuola di Amici. A preoccuparlo è la salute del padre: "È il mio pensiero costante. Vivo a Roma, sono lontano dalla famiglia e questo rende tutto più difficile. Ma lui è una persona ottimista e positiva, mi ha sempre ripetuto che tutto passa".