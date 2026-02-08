spettacolo
video suggerito
video suggerito

Mattia Zenzola di Amici: “Bullizzato per i capelli lunghi e lo smalto, mi colpirono alle spalle facendomi cadere”

Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e oggi ballerino professionista, ha raccontato di essere stato bullizzato in passato per via della sua passione per la danza: “Avevo i capelli lunghi, mi piaceva mettere lo smalto, per alcuni era disturbante”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mattia Zenzola, per il secondo anno consecutivo, è ballerino professionista ad Amici. Dopo aver vinto il programma nel maggio 2023 è tornato nella scuola per accompagnare i nuovi allievi, come la ballerina di latinoamericano Alessia Pecchia e Maria Rosaria. "La scuola di vita più bella che potessi avere", aveva detto parlato del talent di Maria De Filippi, ospite di Verissimo.

Per il ballerino però non è stato un percorso facile. Intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di aver subito bullismo quando andava a scuola per via della sua passione per la danza: "Sono stato bullizzato, alle medie. Ballavo, avevo i capelli lunghi, mi piaceva mettere lo smalto. Tutto questo, per alcuni coetanei, era molto disturbante". Tra i tanti, un episodio in particolare lo colpì e lo ferì da diversi punti di vista: "Stavo tornando a casa da scuola quando qualcuno mi colpì violentemente da dietro. Il peso della cartella mi fece cadere sull’asfalto".

Zenzola si è oggi lasciato il passato alle spalle e ha trasformato la sua passione in un lavoro a tempo pieno, che continua a dargli soddisfazione. Anche dal punto di vista sentimentale è felice accanto alla ballerina Benedetta Vari, conosciuta proprio nella scuola di Amici. A preoccuparlo è la salute del padre: "È il mio pensiero costante. Vivo a Roma, sono lontano dalla famiglia e questo rende tutto più difficile. Ma lui è una persona ottimista e positiva, mi ha sempre ripetuto che tutto passa". 

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: “Il termine fascista non dovrebbe esistere”
Sanremo, Pd all'attacco su Pucci: "È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subito"
Carlo Conti aveva annunciato Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori
Andrea Pucci è una scelta non da Carlo Conti: no vax, battute omofobe, schierato apertamente a destra
Gennaro Marco Duello
Can Yaman ospite a nella prima serata, è la quota Sandokan
Morgan torna a Sanremo per le Cover: Conti e Rai hanno già digerito le critiche al Festival e le accuse di stalking?
Francesco Raiola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views