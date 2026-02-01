Martina Miliddi: “La morte di mio padre un dolore che non mi dà tregua. Sogno un figlio con il mio fidanzato Spillo”

Martina Miliddi è il nuovo volto di Affari Tuoi. La ballerina, ex allieva di Amici, dopo essere stata nel corpo di ballo di Fiorello in Viva Rai 2 e di altri noti programmi televisivi, soprattutto in Rai, è tornata nel piccolo schermo come protagonista del "pacco ballerina". In un'intervista al settimanale DiPiù ha rivelato di aver dedicato il suo nuovo e importante impegno televisivo al padre Antonio, morto quando lei aveva 10 anni. "Credo solo che Lassù, da qualche parte, a guardarmi e a proteggermi ci sia il mio papà, Antonio, che se n'è andato quando avevo solo dieci anni. Ero piccola, ma sufficientemente grande per ricordarmelo. Lui c’è, lo sento", ha dichiarato, spiegando di aver sempre creduto che sia lui a proteggerla e a indicarle la strada verso il successo: "Quando mi succede qualcosa di bello dico sempre a me stessa: "Ci ha messo la mano il mio papino" e lo ringrazio con un bacio al cielo". Il dolore per la perdita del padre è ancora vivo dentro di lei: "È un capitolo che tuttora non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua. A dieci anni volevo scappare da tutto e da tutti perché sapevo di avere perso la persona più importante della mia vita. Mi ha salvato la danza, ballare cercando di non pensare all’assenza di papà è stato fondamentale per andare avanti", ha continuato.

L'amore per il fidanzato Simone Milani

Un uomo che le fa battere il cuore oggi è Simone Milani, con il quale convive. Ballerino e coreografo, il cui nome d'arte è Spillo, è il suo fidanzato da circa tre anni. Nel corso dell'intervista con il settimanale ha rivelato di essere innamorata di lui e sogna di poter costruire una famiglia insieme. "Abbiamo anche un cane, Chloe. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa. Immaginarsi madre è una cosa bellissima. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze. Sognare, alla fine, non costa nulla", ha dichiarato.