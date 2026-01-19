Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 19 gennaio sbarca in prima serata Martina Miliddi, ballerina e volto noto al pubblico di Canale 5. A lanciarla in tv fu Maria De Filippi con Amici, talent show a cui la giovane partecipò nel 2020 arrivando fino alla fase orale del programma. Da quel momento, Martina ha continuato a lavorare nel corpo di ballo di numerose trasmissioni televisive, soprattutto in Rai. Un esempio è Viva Rai2, il programma di Fiorello andato in onda fino a maggio 2024, del cui corpo di ballo Martina faceva parte. È nuovamente la Rai a darle l’occasione di partecipare a una trasmissione tv, nel ruolo a lei più congeniale.

Perché Martina Miliddi è ad Affari Tuoi

È stato Stefano De Martino a spiegare il motivo della presenza di Martina: la ballerina è arrivata al posto del momentaneamente assente Herbert Ballerina. “Vi spiego perché”, ha detto Stefano, “avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Adesso che lui non c’è, è arrivata una ballerina”. Martina si è quindi collocata nella postazione di Herbert, con il pacco che sarebbe stato destinato al pacchista Thiago se non fosse stato impegnato nella partita di quella sera.

La partita di Thiago ad Affari Tuoi

Il protagonista della puntata del 19 gennaio — registrata il 14 gennaio, cinque giorni prima del lutto che ha colpito il conduttore, che poche ore fa ha perso il papà Enrico — è stato Thiago, concorrente brasiliano. L’uomo ha giocato in coppia con la moglie Cristina, con la quale quest’anno festeggia i 10 anni di matrimonio. La coppia ha lasciato la partita dopo avere accettato un’offerta da 33mila euro, cui si sono aggiunti i 1.000 euro guadagnati grazie al pacco anticipato da Gennarino. Il loro pacco, quello portato fino alla fine, conteneva però 100mila euro che la coppia non è riuscita a portare a casa, nel timore di abbandonare il programma a mani vuote.