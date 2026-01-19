Herbert Ballerina assente ad Affari Tuoi, al suo posto un cartonato. De Martino: “Non riusciamo a trovarlo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Herbert Ballerina è assente nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 19 gennaio, registrata pochi giorni prima. Al posto della spalla del conduttore Stefano De Martino c’è un cartonato, con la voce registrata del comico, che gli permette di intervenire comunque in puntata. È lo stesso De Martino a spiegare l’assenza dell’amico: “La verità è che non lo troviamo, ma sappiamo che sta bene. Mi dispiace per Giorgio (l’hater di De Martino, ndr), ma tornerà. Nel frattempo abbiamo trovato un escamotage e quindi al suo posto c’è un cartonato”.

Secondo il conduttore, per ritrovare Herbert si starebbe muovendo persino la squadra di Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli: “È stato avvistato nei pressi della stazione Termini”, aveva scherzato De Martino.

La puntata era stata registrata il 14 gennaio

La puntata era stata registrata il 14 gennaio, come indicato da una scritta in sovrimpressione e anticipato da Fanpage.it, quindi cinque giorni prima della messa in onda. Proprio poche ore fa, infatti, il conduttore ha perso il padre Enrico, morto a 61 anni dopo una malattia che lo aveva profondamente segnato. Stefano ha affrontato questo momento difficile in totale riservatezza, ma papà Enrico era stato uno dei pilastri della sua vita: è stato lui a introdurlo alla danza e a supportarlo nella lunga scalata verso il successo.

La morte di Enrico, papà di Stefano De Martino

Enrico, padre di Stefano, è morto a 61 anni. Era malato da tempo, ma le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi. Ballerino professionista — aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli — aveva dovuto abbandonare la danza da giovane, alla nascita di Stefano, per poter lavorare e provvedere alla famiglia. A realizzare il sogno del padre è stato proprio Stefano, primogenito di Enrico e della moglie Maria Rosaria Scassillo.