Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino, puntata registrata con avviso agli spettatori

Affari Tuoi va in onda stasera nonostante la morte di Enrico De Martino, padre di Stefano. La Rai manderà una puntata registrata con un avviso per gli spettatori. Una scelta che tiene conto sia della continuità del palinsesto sia del rispetto per il momento privato del conduttore.

Affari Tuoi andrà regolarmente in onda questa sera, nonostante la morte di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso oggi all'età di 61 anni. Fanpage.it apprende che la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata registrata del programma, ma con un avviso agli spettatori che informerà del lutto che ha colpito il conduttore.

La scelta editoriale della Rai

La decisione della tv pubblica arriva in una giornata difficile per Stefano De Martino. Il programma, che da settembre macina ascolti record con share costantemente superiori al 25%, è interamente registrato con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda, una prassi consolidata che permette di gestire il palinsesto con maggiore flessibilità.

La Rai ha quindi optato per la regolare programmazione, avvisando il pubblico della situazione attraverso un comunicato che apparirà prima della puntata e che avrà anche un sottopancia durante la stessa. Una scelta che tiene conto sia della continuità del palinsesto sia del rispetto per il momento privato del conduttore.

Il programma va avanti

Affari Tuoi, sin dal debutto con Stefano De Martino al timone, non ha mai saltato un appuntamento se non per cause di forza maggiore, come partite di calcio o messaggi istituzionali, diventando un punto fisso anche al sabato sera del periodo "Ballando", costringendo il programma di Milly Carlucci a partire dalle 21.30. Il format prosegue quindi la sua programmazione regolare mentre il conduttore affronta il lutto per la perdita del padre.

Non è ancora chiaro se le prossime puntate subiranno modifiche o se Stefano De Martino sceglierà di prendersi una pausa dal programma. Al momento, la Rai non ha rilasciato comunicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti al palinsesto dei prossimi giorni.