Stefano De Martino in lutto per la morte del padre, il gesto di vicinanza di Antonino Spinalbese

Sono giorni difficili per Stefano De Martino che ieri, 19 gennaio, ha dovuto dire addio al padre. Enrico De Martino è morto a 61 anni lasciando un vuoto nella famiglia del celebre conduttore napoletano. Tanti i volti dello spettacolo hanno rivolto messaggi di vicinanza e affetto per De Martino, dalla Rai a Mediaset, e poi ancora Pier Silvio Berlusconi, Antonio Ricci e tanti altri nomi della televisione italiana si sono stretti al suo dolore. Tra questi, anche Antonino Spinalbese.

Tra i due, entrambi ex di Belen Rodriguez e padri dei figli della showgirl, c'è sempre stato un ottimo rapporto. Un legame ben saldo spesso documentato con le foto dei paparazzi. Il settimanale Chi negli ultimi anni ha raccontato della loro amicizia: "Hanno molte cose in comune, Stefano ha apprezzato il modo in cui Antonino, quando stava con Belen, ha rispettato i suoi spazi e il suo ruolo di padre", scrisse la rivista in un servizio. E il commento che l'hair stylist ha rilasciato sotto al post di Stefano De Martino dopo la notizia della morte del padre, un cuore rosso, conferma la loro vicinanza e la stima reciproca.

Dopo la notizia della scomparsa di Enrico De Martino, il conduttore napoletano, in onda comunque con Affari Tuoi essendo le puntate registrate settimane fa, si è chiuso nel silenzio del lutto. Un modo discreto e privato per vivere la triste perdita insieme alla sua famiglia, che ha preferito mantenere massimo riserbo.

Stefano De Martino era molto legato al padre. L'ultima volta che parlò di lui risale allo scorso 6 gennaio 2026, prima della puntata di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italiana. Ospite di La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato al pubblico di Rai 1 che il padre, anche lui ballerino di professioniste fino ai 25 anni, lasciò la danza quando scoprì che sarebbe diventato padre. "È stato un grande gesto d'amore", ha dichiarato prima di rivelare di aver sempre ricevuto affetto da lui tramite gesti, piuttosto che parole. "Con l'età si è intenerito, ma è stato un insegnamento per me. Ho cominciato prima di lui a dire ti voglio bene".