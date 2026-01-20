La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e Mediaset

Da PierSilvio Berlusconi e Mediaset alla Rai, passando per Antonino Spinalbese (in passato legato alla sua ex Belen Rodriguez): sono diversi i messaggi di solidarietà arrivati a Stefano De Martino dopo la morte del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio a 61 anni.

Dopo la notizia della morte del padre Enrico, avvenuta lo scorso 19 gennaio all'età di 61 anni, il mondo della televisione si è stretto intorno a Stefano De Martino. E mentre il conduttore di Affari Tuoi continua a preferire il silenzio e la privacy, sono diversi i messaggi di condoglianze e solidarietà arrivati nelle ultime ore, come quelli dell'Amministratore Delegato Rai ma anche di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.

"L'amministratore Delegato, il Presidente e tutta Rai Pubblicità porgono le più sentite condoglianze a Stefania e alla famiglia per il dolore che li ha colpiti", è il messaggio, pubblicato sul Corriere della Sera di oggi (20 gennaio) con cui Rai ha espresso la sua vicinanza al conduttore Stefano De Martino. Il 19 gennaio la puntata è andata regolarmente in onda con un messaggio per i telespettatori, che annunciava il fatto che fosse registrata. Anche Endemol si è stretta a De Martino in seguito al suo lutto, sempre tra le pagine del quotidiano: "Gli amici di Endemol partecipano con profondo cordoglio al lutto di Stefano e di tutta la famiglia".

Le condoglianze e la vicinanza sono arrivate anche da parte di Mediaset, in particolare di Pier Silvio Berlusconi: l'ad dell'azienda "si stringe a Stefano De Martino nel dolore per la perdita del papà". Vicinanza anche dall'autore Antonio Ricci e da tutto il team di Striscia la Notizia, così come dall'azienda Banijay (produttrice di format come L'Isola dei Famosi e Pechino Express), che "si unisce con affetto a Stefano".

Per il momento Stefano De Martino ha scelto di mantenere il silenzio così come il resto della sua famiglia. Per il momento sui social è comparso solamente il commento di Antonino Spinalbese, in passato legato alla sua ex Belen Rodriguez, che ha lasciato un cuore rosso sotto il suo ultimo post. Un simbolo di vicinanza che però al momento non ha trovato risposta.