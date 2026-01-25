Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: “Il mio nome ha la sua voce”

Poche parole, che rompono il silenzio durato alcuni giorni. Con una storia sui social Stefano De Martino parla per la prima volta della scomparsa di suo padre, Enrico, morto all'età di 61 anni lo scorso lunedì. "Il mio nome ha la voce di mio padre", la frase riportata in una storia pubblicata su Instagram da De Martino, ripubblicando un'illustrazione dell'artista Marcello Maloberti.

La scomparsa di Enrico De Martino

Il conduttore era rimasto ragionevolmente in silenzio in questi primi giorni di lutto, nel corso dei quali si sono celebrati i funerali di suo padre Enrico, malato da tempo e scomparso prematuramente lo scorso 19 gennaio. Un lutto vissuto in modo molto riservato e senza eccessi, che ha generato una reazione d'affetto enorme da parte del pubblico e dei suoi seguaci, che hanno rispettato il suo riserbo. Nei giorni del dolore il pubblico ha continuato a vedere Stefano De Martino in onda ad Affari Tuoi, naturalmente trasmesso in replica, con la Rai che ha deciso di mostrare affetto e vicinanza al presentatore attraverso un comunicato.

I funerali del padre di Stefano De Martino

Ai funerali di Enrico De Martino avevano preso parte diversi volti noti, molto vicini al conduttore. C'erano anche Belen Rodriguez ed Emma Marrone, per potersi stringere attorno al dolore della famiglia De Martino. La showgirl argentina, benché i rapporti con la famiglia del suo ex marito si fossero raffreddati negli ultimi anni, ha accompagnato Santiago, figlio nato dalla sua relazione con il conduttore, al funerale del nonno. In quell'occasione il dolore di Stefano De Martino è stato più che visibile, come raccontato da Il Mattino. Accanto alla madre Maria Rosaria e ai fratelli Davide e Adelaide, si è unito nel silenzio alla sua famiglia in un momento di profonda sofferenza. All’uscita dalla chiesa, a Torre del Greco, ha portato in spalla il feretro e in quel momento, si legge, ha pronunciato a fatica queste parole seguite da un lungo applauso: "È stato il miglior papà".