Stefano De Martino piangeva ad Affari Tuoi e C’è Posta per Te pochi giorni prima della morte di suo padre

Solo pochi giorni fa, Stefano De Martino non riusciva a trattenere le lacrime davanti alle telecamere di Affari Tuoi e C'è Posta per Te. Una commozione che, dopo la notizia della scomparsa del padre Enrico, potrebbe oggi trovare una lettura diversa. Il conduttore, infatti, non aveva mai parlato pubblicamente dei problemi di salute del padre, eppure, guardando indietro agli ultimi giorni, i segnali che stesse vivendo un momento delicato erano tutti lì, in quegli occhi lucidi davanti alle telecamere.

Solo pochi giorni fa, sabato 17 gennaio, De Martino era stato l'ospite d'eccezione a C’è Posta per Te per fare una sorpresa a Chiara e Francesco, due ragazzi rimasti orfani di padre dopo un infarto fulminante. In quell'occasione, il conduttore era apparso visibilmente provato, faticando a completare le frasi a causa della voce rotta dal pianto. "Si dice spesso, quando qualcuno se ne va, che ha lasciato un vuoto incolmabile, ma a me pare di percepire che in realtà quello lasciato sia un pieno" aveva detto, con una profondità che oggi appare come una riflessione personale, quasi un conforto rivolto a se stesso. E ancora: "Guardo voi e penso che vostro padre abbia fatto un ottimo lavoro". Parole che lette oggi, con la consapevolezza della perdita del suo papà, sembrano un discorso di supporto rivolto anche a se stesso.

Anche ad Affari Tuoi, lo scorso 14 gennaio, la fragilità del conduttore era emersa durante la partita di Angelica dalla Toscana. La concorrente avrebbe dovuto giocare con il nonno, scomparso prima di poter partecipare. Il napoletano, visibilmente commosso, aveva dedicato al defunto un pensiero che oggi risuona fortissimo: "Nella vita si muore due volte: quando muori fisicamente e quando chi ti ha amato smette di nominarti. Noi oggi abbiamo nominato tuo nonno e gli dedichiamo la partita". Un discorso sulla memoria come unica forma di sopravvivenza, che stava probabilmente applicando al proprio vissuto quotidiano. Tanto che, diversi utenti su X avevano ipotizzato stesse pensando a suo nonno.

Il rapporto tra Stefano ed Enrico De Martino era fatto di quella tipica ritrosia maschile di un tempo, una timidezza che si era sciolta solo con gli anni. A La Volta Buona, il 6 gennaio, era stato lui stesso a confessare a Caterina Balivo che suo padre gli aveva detto "Ti voglio bene" per la prima volta solo a 21 anni. "Mio papà mi ha sempre dimostrato l’affetto con i gesti più che con le parole. C’era quella timidezza tipica di una certa generazione", aveva spiegato, aggiungendo però con dolcezza come il padre si fosse intenerito nel tempo. Vedere quel cambiamento era stato per il conduttore il più grande degli insegnamenti, spingendolo a essere un padre diverso, più presente e verbale, con il piccolo Santiago: "Non volevo che mio figlio dovesse aspettare così tanto".