De Martino si commuove per Angelica ad Affari Tuoi: “Oggi avrebbe dovuto giocare con il nonno scomparso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono partite che superano il semplice meccanismo dei pacchi e diventano racconti di vita. È il caso di Angelica, concorrente pistoiese che nella puntata di martedì 13 gennaio ha commosso il pubblico di Affari Tuoi. Sebbene al suo fianco ci fosse il fidanzato e futuro sposo Filippo, il vero protagonista della serata è stato il nonno scomparso, l'uomo che le ha trasmesso la passione per il gioco dei pacchi e che la concorrente avrebbe dovuto avere accanto in studio. La commozione di Stefano De Martino: "Dedichiamo a lui questa puntata".

La storia di Angelica e del nonno scomparso

A svelare l'emozionante retroscena è stato lo stesso Dottore, ricordando durante una telefonata che Angelica avrebbe dovuto giocare proprio insieme a suo nonno. Un desiderio spezzato dal tempo, ma che la nipote ha onorato portando il suo ricordo davanti alle telecamere. In lacrime, la ragazza ha raccontato: "Lui era un super appassionato di Affari Tuoi, lo guardavamo insieme tutte le sere. E quindi è qui con noi, speriamo che ci aiuti. Non si perdeva una puntata e se andava in onda qualcos'altro si arrabbiava tantissimo". Il legame tra i due era così profondo da essere impresso anche sulla pelle: Angelica ha infatti rivelato di avere tatuato sul braccio il numero 17, il pacco che il nonno le ripeteva sempre di scegliere perché convinto che le avrebbe cambiato la vita.

La commozione di De Martino e il discorso finale

Tuttavia, è nel momento conclusivo della partita che l'atmosfera in studio si è fatta maggiormente carica di emozione. Stefano De Martino, profondamente colpito dalla storia della ragazza, si è commosso al punto da voler dedicare l'intera puntata alla memoria di suo nonno. Prima di aprire l'ultimo pacco, ha pronunciato un discorso diventato virale sui social: "Nella vita si muore anche quando qualcuno smette di nominare il nostro nome. Grazie a questa partita l’abbiamo ricordato e gliela dedichiamo", ha detto il conduttore, visibilmente provato.

Parole che hanno scosso il web, tanto che su X molti telespettatori hanno ipotizzato che il conduttore si fosse immedesimato in quel racconto, rivedendo nel legame tra Angelica e suo nonno quel rapporto speciale che lui stesso ha sempre dichiarato di aver avuto con il proprio.

Pochi istanti dopo, la conferma definitiva di quanto il nonno avesse visto lungo: nel pacco numero 17, quello suggerito da lui ad Angelica e che lei aveva scelto prima di accettare l'offerta da 55mila euro, c'erano proprio i 300.000 euro. Una beffa economica atroce, ma che ha sancito il trionfo morale di un legame che nemmeno la morte è riuscita a spezzare.