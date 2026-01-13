Ad Affari Tuoi, la beffa di Angelica che accetta 55mila euro: nel pacco suggerito dal nonno c’era il premio massimo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 13 gennaio, la partita di Angelica dalla Toscana insieme a Filippo, il suo fidanzato, con il pacco numero 16. Nella vita fa l'educatrice di asilo nido, mentre la sua dolce metà fa il commerciale. Si sono conosciuti al concerto di Tiziano Ferro a Firenze dieci anni fa, e quest'anno si sposano.

La partita di Angelica insieme a Filippo

La partita di Angelica comincia bene dal 2 della Sardegna, che contiene solo 100 euro, seguiti dai 15mila contenuti nel pacco della Liguria. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 500 euro, 1 euro, 10mila e anche il maglione a sette colli – l'invenzione della serata di Herbert Ballerina. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre ben 40mila euro. I due futuri sposi però rifiutano: "È una bella cifra, ma siamo all'inizio". La partita della pistoiese ricomincia dalla Lombardia che contiene 50mila, ma si riprende subito con lo 0 euro e in studio è grande festa.

Angelica chiama la Liguria e trova il pacco nero, che per fortuna stasera conteneva solo 50 euro. Il Dottore chiama e propone il cambio, dopo aver ricordato il nonno scomparso della pacchista, ma lei dice no. I 75mila euro vanno via ma il podio con i tre pacchi maggiori è ancora tutto lì: le campane suonano a festa. Per un solo tiro il Dottore offre 45mila euro, anche stavolta declinati, così come il cambio proposto poco dopo. Il poco viene scalfito c on i 100mila euro, ma è vero anche che la puntata volge al finale.

Il finale di partita di Angelica

Si va di tiro in tiro, per una sola mossa il Dottore offre 35mila euro, ma la toscana vuole ancora provare a giocare. Nel 4 del Veneto ci sono 200mila euro e in studio cala il gelo, ma la coppia non si perde d'animo. I 300mila sono ancora lì. Arriva un punto cruciale quando il Dottore offre il cambio e Angelica pare molto indecisa: il fidanzato le suggerisce di rifiutare, Lupo le consiglia di accettare e Angelica lo segue. Lascia il 16 per il 17: "È il numero del nonno", spiega commossa la pacchista, raccontando di averlo anche tatuato. E scopre che nel suo pacco originario conteneva solo 20 euro. Le cose si complicano quando alla coppia vengono offerti 45mila euro, ma dopo tanta titubanza rifiutano. "Dobbiamo fare un tiro perfetto", dice De Martino, e loro trovano Gennarino.

Ad Angelica vengono proposto 55mila euro per chiudere la partita: "Ci credo tanto in questo numero, il nonno mi diceva sempre di prendere il 17, ma per la fortuna che ho io non pensavo sarei arrivata fino a qui", dice Angelica, e accetta. "Il matrimonio lo si fa con più serenità", aggiunge il fidanzato Filippo. Alla fine nel pacco con il numero del nonno aveva proprio 300mila euro.