Martina Miliddi e il nuovo amore che arriva da Amici, è il professionista Spillo Martina Miliddi, ballerina ed ex protagonista di Amici, ritrova l’amore accanto a uno dei professionisti del talent show: si tratta di Simone Milani, ballerino e coreografo conosciuto con il nome “Spillo”.

A cura di Stefania Rocco

Martina Miliddi ha ritrovato l’amore con un volto di Amici. Dopo la storia con Aka7even, vissuta quando erano entrambi protagonisti del talent show condotto da Maria De Filippi, e quella con Raffaele Renda, cominciata fuori dalla scuola del talent di Canale5, la ballerina di latino-americano ha ritrovato l’amore accanto a un altro dei volti noti di Amici: Simone Milani, detto “Spillo”.

Martina e Spillo in una Instagram story

Chi è Simone Milani

Classe 1998, Simone Milani è un ballerino professionista di Amici oltre che un coreografo. Arrivò nel cast della trasmissione nel 2019, scelto dall’allora direttore artistico Giuliano Peparini. Specializzato nello stile hiphop, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza grazie a un altro coreografo e insegnante caro a De Filippi e alla squadra di lavoro del suo talent show: Kledi Kadiu. Proprio la Kledi Dance, l’accademia di ballo dell’ex ballerino, gli ha permesso di studiare danza fin da quando aveva appena 7 anni. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 2011 quando fu scelto per entrare a far parte del corpo di ballo della trasmissione “Un amico è così” di Lorella Cuccarini. Anche la ex fidanzata di Spillo, Federica Criscione, è una ballerina. I due si incontrarono sul set del videoclip della canzone di Trama “Mediterranea”.

La storia d’amore con Martina Miliddi

A lasciare intendere che tra i due ci sia del tenero è stata una Instagram story postata da Martina. Si tratta di un breve video nel quale la ballerina compare accanto a Spillo. I due, insieme su un monopattino, si abbracciano manifestando una evidente intimità. A rincarare la dose è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano secondo le quale, già da qualche tempo, Martina e Spillo farebbero coppia fissa. Per il momento, Martina e Spillo non hanno rilasciato dichiarazioni a proposito del loro rapporto.