Martina Miliddi sale sul palco mentre l’ex Aka7even canta Mi manchi, canzone che le dedicò ad Amici Aka7even e Martina Miliddi si rivedono a distanza di tempo dopo la loro rottura sul palco di Battiti Live: durante le prove la ballerina si è avvicinata per assistere all’esibizione di “Mi manchi” da vicino. Il video.

A cura di Gaia Martino

La loro è stata una delle love story più chiacchierate di Amici di Maria De Filippi, Martina Miliddi e Aka7even si lasciarono nella scuola dopo alti e bassi a causa dei dubbi della ballerina che, all'improvviso, aveva manifestato il suo interesse per un altro allievo, Raffaele Renda, con cui ha poi avuto una storia dopo il talent. Luca Marzano alias Aka7even soffrì la rottura dalla sua ex compagna d'avventura nel talent alla quale dedicò anche la sua canzone di successo "Mi manchi" durante una puntata del Serale. A distanza di tempo dalla loro separazione i due si sono rincontrati sul palco di Battiti Live: lei si è avvicinata per assistere alle prove del suo ex fidanzato, stava cantando proprio quella canzone.

Il gesto di Martina Miliddi per Aka7even

Aka7even stava facendo le prove sul palco di Battiti Live con la canzone "Mi manchi" che ai tempi di Amici 20 dedicò alla sua ex, Martina Miliddi. La ballerina avrà sentito un richiamo in quel momento perché, ripresa dai presenti tra la folla, ha deciso di avvicinarsi per ascoltare l'esibizione dal palco. Accenna un sorriso, quasi commosso, prima di andare via. "Martina si è affacciata fiera a guardare le prove di Aka" ha scritto un utente su Tik Tok che ha ripreso la scena. Molti fan del talent di Maria De Filippi che seguirono la vicenda hanno commentato la clip sostenendo che lei si sia pentita delle sue scelte: "Lei è l’esempio di quando ti rendi conto di aver perso qualcuno di speciale" ha scritto un utente.

Quando Aka7even dedicò "Mi manchi" a Martina Miliddi

Durante un'esibizione, una gara ad eliminazione, nel programma Amici, Aka7even alzò gli occhi ai piani alti dello studio, dove era seduta la sua – a quei tempi – fidanzata Martina Miliddi per dedicarle le parole d'amore contenute nella canzone Mi manchi, tutt'oggi famosa e ascoltata in radio. La ballerina sorrise, emozionata, e il pubblico esplose in un applauso. Il gesto romantico, nonostante l'epilogo della relazione, non lo avrà dimenticato: per questo forse Martina Miliddi si è avvicinata al suo ex mentre provava proprio quella canzone sul palco di Battiti Live.