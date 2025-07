Roast in Peace, i funerali di 4 celebrità italiane: chi sono e quali comici li seppelliranno

Roast in Peace è il nuovo show comico in arrivo su Prime Video, in cui sei comici “commemorano” quattro celebrità in un finto funerale.

Quattro celebrità "defunte" per finta, sei comici con una sola missione: superare il limite del politicamente corretto per commemorarle. Questo è Roast in Peace, il nuovo show prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, disponibile in Italia nell'autunno 2025. Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti i volti noti che saranno "onorati" dai comici del cast del programma.

Chi è nel cast dello show comico Roast in Peace in arrivo su Prime Video

Nel nuovo show Roast in Peace, quattro celebrità verrano "sepolte" dalle risate e dalle battute di sei comici, che si sfideranno per conquistare il titolo del più cattivo sul palco. Nessuno è davvero morto, ma Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase saranno pronti a rendere loro omaggio con la consueta ironia e con battute lontane dal politicamente corretto.

Michela Giraud

Protagonisti di queste "commemorazioni" saranno alcuni dei volti più conosciuti: Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. A guidare questa cerimonia, invece, una "officiante" d'eccezione: Michela Giraud, pronta a dare il via allo spietato funerale. Il nuovo show comico – prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video – sarà disponibile in Italia nell'autunno 2025.

Che cos'è il "roast" nella stand-up comedy

Nato nel mondo della stand-up comedy americana, il roast è un genere comico in cui un personaggio (spesso una celebrità) viene "arrostita" pubblicamente da un gruppo di comici e colleghi. Il bersaglio viene preso in giro in modo diretto con battute spietate, sarcastiche e taglienti. Con Roast in Peace questo format viene rivisitato in chiave italiana, trasformando il palco in un finto funerale in cui non ci sarà spazio per il politicamente corretto.