Monica Leofreddi e l’addio alla Rai di Milo Infante: “C’è dispiacere, Mediaset ha riconosciuto il suo valore”

Monica Leofreddi parla dopo l’annuncio del passaggio del conduttore a Mediaset: “Sapevo di questa possibile rivoluzione”. Poi su Infante: “Ci lega un rapporto ultra ventennale, spero ci si possa vedere presto”.

Dopo la conferma del passaggio di Milo Infante a Mediaset, anche Monica Leofreddi rompe il silenzio sul futuro del collega, con cui da anni collabora a Ore14 come opinionista. Con un lungo messaggio su Instagram, Leofreddi ha pubblicato il video dei saluti di Infante in occasione dell'ultima puntata stagionale del programma di Rai2, quando non era ancora emersa la possibilità di un suo addio alla Rai che invece è ormai certa.

Il post di Monica Leofreddi dopo l'annuncio di Milo Infante

"Ogni fine porta con sé un nuovo inizio", scrive Leofreddi, spiegando che sapeva "non sarebbe stato un fine stagione come gli altri", riferendosi e evidentemente al clima che ha caratterizzato le ultime settimane e al fatto di "sapere di questa probabile rivoluzione!". Leofreddi scrive che chi fuesto lavoro è abituato ai cambiamenti e poi specifica: "Parlo a titolo personale, un po’ di nostalgia e di dispiacere non lo nascondo c’è. Ho sempre amato creare rapporti umani nel lavoro e non solo professionali, l’amicizia ultra ventennale con Milo lo dimostra […] Su tutti naturalmente ringrazio lui. Non ho mai dato per scontata la mia presenza nel programma, sono stata onorata di essere stata scelta da un professionista come lui […] ho cercato di metterci cuore e testa, spero di non averti deluso Milo e di non aver deluso voi".

Gli inizi in Rai assieme

Nelle parole di Leofreddi si può leggere proprio la nostalgia di cui ha parlato: "Milo come me è nato in RAI, mamma Rai a volte protettiva a volte matrigna, ma come si fa a non amarla?". Quindi le parole sul passaggio a Mediaset dell'amico e collega: "Una grande azienda ha compreso che c’è un momento professionale nel quale il sacrificio ed il valore vanno riconosciuti, sono certa che sarà una grande collaborazione". Quindi gli auguri ad Infante: "Spero ci si possa vedere presto".

Le parole di Leofreddi sono il chiaro segnale che a spingere Infante ad accettare la proposta di Mediaset non siano state solo la cifra e il progetto, ma anche il contesto in cui il programma ha continuato ad andare in onda negli ultimi mesi. Dalla rottura con Bruzzone alle polemiche con Vespa, fino alla recente vicenda del codice etico, forse il conduttore non si è percepito sufficientemente valorizzato dopo una stagione di risultati notevoli.