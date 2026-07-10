Milo Infante saluta il pubblico Rai e invita il pubblico su Rete 4: “Vi aspetto dal 24 agosto”

Milo Infante saluta per l’ultima volta il pubblico Rai, dopo la presentazione dei Palinsesti Mediaset, e dà appuntamento ai telespettatori su Rete4. Il giornalista, dal 24 agosto, condurrà Ore 11, dal lunedì al venerdì.

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset alcune incognite della prossima stagione televisiva sono state sciolte in maniera definitiva. Il destino di Milo Infante, a seguito del suo passaggio dalla Rai all'azienda di Cologno Monzese, è ormai chiaro e il giornalista invita il suo pubblico a seguirlo in questa nuova nuova avventura che lo vedrà protagonista di un programma nel daytime di Rete4.

Il saluto di Milo Infante sui social

È sul suo profilo Instagram che Infante pubblica un video di addio, dagli studi televisivi vuoti che anni e anni addietro hanno dato il via alla sua carriera. Ed è infatti ricordando il passato, per poi arrivare all'oggi, che il giornalista si rivolge a chi lo ha sempre seguito: "Sono alla Tv 2 di Milano che adesso è in parte smantellato perché ci saranno nuovi progetti per questo studio dove con Monica Leofreddi nel 2003 ho cominciato. E poi tanti programmi per arrivare a Ore 14 e Ore 14 di sera". Dagli inizi fino al successo dell'ultima stagione tv che ha visto assestarsi il programma di Rai2 come uno dei contenitori di informazione di maggior successo della rete. Programma che, però, Milo Infante ha deciso di lasciare per abbracciare una nuova opportunità:

Cosa succederà adesso in parte lo sapete, in parte lo scoprirete tra poco. Intanto oggi è il mio ultimo giorno in questo studio, quindi sono sicuramente un po' emozionato. Ma, come ho avuto modo di dire in tempi recenti, ci sono altri mondi al di fuori di questo.

A corredo del video un semplice invito con la data di inizio della sua nuova avventura tv: "Vi aspetto su Rete 4 dal 24 agosto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13".

I progetti Mediaset destinati a Milo Infante

Si chiamerà Ore 11 il programma che condurrà Milo Infante su Rete4, un titolo che ovviamente richiama il punto di partenza e che, anche dal punto di vista contenutistico, non si discosterà poi molto dalla trasmissione che in Rai sarà condotta da Salvo Sottile. Dopo una serie di indiscrezioni in merito al futuro del nuovo acquisto Mediaset, che fino a qualche settimana fa sembrava non aver trovato una collocazione, tra cancellazioni di programmi come Realpolitik e spostamenti di altri titoli come Fuori dal Coro, prontamente smentiti, per Infante si prospetta una stagione densa di impegni. Come in Rai, il giornalista avrà non solo la sua fascia nel daytime dal lunedì al venerdì, come aveva anticipato anche Fanpage, ma a lui sarà riservato anche uno spazio al martedì in prima serata.