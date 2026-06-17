Mario Giordano verso Italia 1, Fuori dal Coro potrebbe lasciare spazio a Milo Infante su Rete4

Mario Giordano verso un trasloco a Italia 1. Secondo quanto apprende Fanpage.it, Fuori dal Coro lascerebbe spazio a Milo Infante su Rete4. Sul piatto anche un taglio di budget fino al 30 percento. Tensioni a Mediaset in vista della prossima stagione.

"Il vecchietto dove lo metto, dove lo metto non si sa!" cantava Modugno. Ma a Mediaset vecchietti non ce ne sono, al massimo è da poco sbarcato un Infante e il suo collocamento ai palinsesti è una grana di non poco conto che, stando a quanto apprende Fanpage.it, potrebbe finire per spostare ancora una volta Mario Giordano di qualche casella.

Perché lo slot desiderato da Mediaset per Milo Infante sarebbe proprio quello della domenica sera di Rete4 e Fuori dal Coro finirebbe per dover far posto per la terza stagione di fila. In principio, infatti, fu il martedì per Bianca Berlinguer lasciato per il mercoledì. Poi è stata la volta di Tommaso Labate con conseguente spostamento alla domenica. E adesso Infante.

Le due ipotesi sul tavolo

Sul tavolo, ci sarebbero due idee. La prima è romantica, la seconda fastidiosa. Fuori dal Coro potrebbe essere il primo format italiano a subire la "remigrazione" verso Italia1. Sarebbe un ritorno alle origini per Mario Giordano, che ha diretto per un decennio Studio Aperto, che ha creato Lucignolo, condotto L'Alieno (antesignano proprio di Fuori dal Coro, come raccontato da Luca Tiraboschi proprio a Fanpage.it).

L'aspetto fastidioso della faccenda riguarda il budget con cui Mario Giordano sarebbe spostato verso la sua vecchia rete. Le voci raccontano di una decurtazione complessiva per realizzare il programma che oscilla tra il 20 il 30 percento. Non poco per un programma che ha una redazione nutrita, che realizza servizi esterni complessi e che, anche in questa stagione televisiva conclusa, ha garantito gli ascolti di sempre.

I segnali di una frizione con Mediaset

Gli indizi di una frizione tra le parti sono arrivati anche durante l'ultima puntata stagionale, nella quale Giordano ha lanciato una serie di frecciate, lasciando intendere senza giri di parole di non essere certo di ritornare a settembre e di aver saputo della chiusura stagionale soltanto pochi giorni prima.

E anche per questo, tra i corridoi di Mediaset circola la voce di un grande fastidio da parte del conduttore, che nel frattempo si sta dedicando a tutto tondo alla sua nuova newsletter su Substack per mantenere contatto col suo pubblico. La newsletter si chiama "Il Grillo Parlante", come la rubrica che lo ha visto esordire nel Pinocchio di Gad Lerner. Andava in onda sulla Rai che, complice proprio l'uscita del "vecchietto" Infante, adesso ha qualche slot libero.