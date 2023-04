Martina Miliddi parla della fine della storia con Raffaele Renda (per cui lasciò Aka7even ad Amici) Martina Miliddi, ballerina diventata popolare grazie alla partecipazione ad Amici, parla per la prima volta della fine della sua storia con Raffaele Renda, il cantante per il quale lasciò Aka7even.

A cura di Stefania Rocco

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati lo scorso gennaio. Nessuno dei due ha mai commentato la notizia della separazione, nonostante le tantissime domande ricevute dai fan. Il cantante uscito da Amici 20 prosegue la sua strada nel campo della discografia mentre la ballerina, dopo Amici, è approdata nel corpo di ballo di Viva Rai2, il format mattutino di Fiorello.

Martina Miliddi rompe il silenzio sulla rottura con Raffaele

Per la prima volta dalla separazione, Martina ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto utilizzando il suo profilo Instagram dov’è sempre molto attiva. In risposta alle domande dei fan, la ballerina ha chiarito che al cantante la lega ancora un ottimo rapporto, nato dalla stima mai taciuta nei suoi confronti: “Ho reso pubblica la nostra relazione fin da subito e ho tenuto per mie la chiusura del nostro rapporto. Ci tengo a precisare che siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene. Però abbiamo deciso di prendere strade diverse”.

Per Raffaele Renda, Martina aveva lasciato Aka7even

La relazione tra Martina e Raffaele fu una delle più seguite di Amici 20 anche a causa delle circostanze in cui nacque. Per strae con il cantante, infatti, la ballerina aveva deciso di lasciare Aka7even. In un primo momento, anche a causa dell’attenzione mediatica generata da quel rapporto e dalla sofferenza manifestata da Aka7even (che le dedicò più di una canzone) Martina decise di tornare sui suoi passi. Durante il serale, però, la ballerina decise di prendere definitivamente Ele distanze da quel rapporto vissuto con difficoltà. Si avvicinò a Raffaele solo dopo l’eliminazione di entrambi, ormai certa che un legame tra loro non avrebbe finito con il pesare sulle dinamiche del talent show. Ma quel rapporto nato in circostanze tanto complesse è durato solo una manciata di mesi.