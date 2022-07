Martina Miliddi svela in che rapporti è con Raffaele Renda oggi: “È una persona dal cuore enorme” “Oggi viviamo una cosa quotidiana, ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati”, racconta la ballerina a proposito della sua storia con Raffaele Renda che dura da oltre un anno.

A cura di Giulia Turco

Martina Miliddi ex concorrente di Amici ha da poco compiuto 22 anni e sta trascorrendo l'estate in giro per l'Italia con il cast di Battiti Live, come parte del corpo di ballo. Nel frattempo nella sua vita privata c'è ancora il legame con Raffaele Renda, il cantante del quale si è innamorata durante la sua permanenza nel talent show di Maria De Filippi. Nonostante la distanza e gli impegni lavorativi la loro storia d'amore è ancora in piedi e anzi, dopo un anno i due sono più vicini che mai.

Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno ancora insieme

La ballerina lo ha raccontato nel corso di un intervista con Lorella Cuccarini, per il suo format Dimmi di te. "Lui, a parte essere un artista, è una persona col cuore enorme", ha detto a proposito di Renda. "Io non sono riuscita a guardare il lato estetico, lui era talmente vicino a me a ad un pezzo dal mio cuore che è successo tutto in modo naturale", ha ricordato a proposito del periodo trascorso nella scuola. "Oggi viviamo una cosa quotidiana, ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati". La ballerina, appassionata e istintiva, ha aggiunto che Raffaele è il suo opposto caratterialmente e per questo hanno trovato un equilibrio: "È la parte calma che mi manca, io sono istintiva, parto in quinta. Lui è quello che mi dice ‘Aspetta, calmati'. Lui mi calma, io sono la parte euforica che manca a lui".

Cosa cambierebbe dell'esperienza ad Amici

Il talent show le ha fatto incontrare l'amore e l'ha formata da un punto di vista professionale. "Amici mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Tutto quello che c’era attorno, le persone, si sa che nella vita si piace e non si piace, ma tu devi andare sempre a mille. Se vuoi fare questo nella vita non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole", spiega la ballerina. "Se tornassi indietro non piangerei così tanto. E poi non prenderei i pezzi con tanta ansia".