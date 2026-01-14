Federica Nargi sul rapporto con Matri: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste, abbiamo avuto momenti di crisi”

Federica Nargi torna a parlare senza filtri del rapporto con Alessandro Matri, l'uomo con cui sta insieme da oltre 16 anni e anche padre delle sue due bambine, Sofia e Beatrice. I due non sono sposati perché non ne sentono la necessità, almeno per il momento, ma nonostante questo il loro legame è saldo come non mai, nonostante i momenti no: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste, abbiamo avuto momenti di crisi”.

"Ballando è stato come fare psicoterapia"

La partecipazione allo show di Milly Carlucci è stata uno spartiacque. Non solo passi di danza, ma un vero percorso interiore che l'ha costretta a fare i conti con le proprie ansie. "Ballando mi ha messo completamente a nudo. E per una come me, che deve avere tutto sotto controllo, è stato complicato. È come se avessi fatto quattro mesi di psicoterapia. Mi sono detta: o esci migliore, o esci devastata. Io sono uscita migliore", ha dichiarato in un'intervista al settimanale F. Oggi la showgirl si dice cambiata: ha smesso di essere schiava dell'ansia e ha imparato a godersi il presente.

Il rapporto con Alessandro Matri

Al suo fianco, da quasi diciassette anni, c'è Alessandro Matri. Un amore solido, nato dopo un lungo corteggiamento e cementato dalla capacità di proteggersi dai riflettori. Eppure, Nargi ci tiene a precisare che la perfezione non abita in casa loro. Quando le dicono che sembrano la "famiglia del Mulino Bianco", lei sorride, ma mette le cose in chiaro: "La famiglia del Mulino Bianco non esiste. Nell’amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh. I problemi si affrontano e si superano". Il segreto della loro tenuta sta nel sostegno reciproco, soprattutto nei momenti di distanza forzata dovuti alla carriera da calciatore di lui: "Ci sono stati momenti in cui ero io ad aver bisogno di sostegno, in altri era Alessandro. Siamo stati lontani: io a Milano e lui cambiava continuamente città: Cagliari, Torino, Genova".

Federica Nargi con Alessandro Matri e le loro due bambine in vacanza

Il rapporto con le figlie resta la priorità assoluta. Federica descrive un legame fatto di fiducia e dialogo costante, pur ammettendo qualche timore per il futuro: "Adesso è talmente bello che ho paura di quando arriverà l’adolescenza. Ma sto cercando di instaurare da subito un rapporto di dialogo. Le figlie mi raccontano tutto". In questo equilibrio, Matri gioca un ruolo fondamentale. Durante l'impegno televisivo di lei, l'ex calciatore non ha esitato a fare un passo indietro per gestire la quotidianità delle bambine: "Lui non mi ha mai fatto pesare niente, mai ostacolato. Per Ballando mi ha detto: ‘Vai, alle bambine penso io'. È la più grande dimostrazione di amore che potesse darmi".