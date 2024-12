video suggerito

Matri sorprende Federica Nargi a Ballando, il dietro le quinte: "A Firenze è andato davvero, tu rompevi il ca**" Come si vede in alcune storie Instagram, Federica Nargi era sorpresa di aver ballato con Alessandro Matri a Ballando con le Stelle, convinta che il compagno si trovasse a Firenze. "Ci è andato davvero perché tu rompevi talmente tanto il ca**o", ha detto una persona nel dietro le quinte.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Nargi ha ricevuto una sorpresa durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024. La concorrente ha ballato in coppia con il compagno Alessandro Matri, che non si aspettava di vedere. In alcune storie Instagram pubblicata sul profilo del programma si nota lo stupore della showgirl, convinta che il fidanzato si trovasse a Firenze.

Il dietro le quinte dell'esibizione di Federica Nargi e Alessandro Matri

"Mi sono emozionata", ha detto Federica Nargi uscendo dallo studio di Ballando dopo l'esibizione con Alessandro Matri. "Quando tu non volevi uscire e dicevi ‘resto qua', lui era qui fuori", ha detto una persona nel dietro le quinte. "Ma lui era a Firenze, allora non ci è andato?", ha chiesto la ballerina. Era convinta, fino a poche ore prima della diretta, che il compagno si trovasse a Firenze. "Sì, ci è andato perché tu rompevi talmente tanto il ca**o", ha spiegato una persona nel backstage. E anche il calciatore ha ammesso che come ‘copertura', per non far capire nulla fino all'ultimo alla fidanzata, è dovuto andare davvero in Toscana, altrimenti lei non ci avrebbe creduto e avrebbe continuato a fare diverse domande: "Se mi chiedevi di fare una videochiamata cosa facevo?".

L'amore con Alessandro Matri

Prima dell'esibizione, come si è visto in una breve clip, Matri ha parlato dell'amore che da ormai 16 anni lo lega a Federica Nargi: "Da parte mia è stato un colpo di fulmine, l’ho vista in televisione e ho detto ad un mio compagno ‘io mi fidanzerò con lei'. Velina e calciatore è un cliché, uno stereotipo, però noi stiamo insieme da 16 anni ed abbiamo due splendide bambine quindi questo cliché lo abbiamo sdoganato”. Il calciatore segue sempre le esibizioni della compagna, che vuole sempre sapere come stanno i figli che si trovano a casa.